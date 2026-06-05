En una cocina común pueden encontrarse verdaderas aliadas de la salud. Condimentos que suelen utilizarse para dar aroma, color o sabor a las comidas esconden propiedades que acompañan al organismo desde hace miles de años. Ese fue el eje de la charla que mantuvo la doctora Liliana Cáceres, especialista en medicina integrativa y fitomedicina, durante su participación en Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

La profesional explicó que las especias no son simplemente ingredientes secundarios dentro de una receta, sino que forman parte de una tradición milenaria vinculada tanto a la alimentación como al cuidado de la salud. “Las especias en la cocina son alimento y medicina”, resumió.

Según detalló, estos productos de origen vegetal pueden obtenerse de distintas partes de las plantas, como raíces, cortezas, flores, frutos o rizomas. A diferencia de las hierbas aromáticas, que provienen principalmente de las hojas, las especias concentran compuestos bioactivos que aportan beneficios más allá de lo gastronómico.

La especialista recordó una de las frases más conocidas de Hipócrates: “Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento”. En ese sentido, destacó que la alimentación no solo cumple la función de satisfacer el hambre, sino que también influye directamente en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud.

Un apoyo para la digestión y el bienestar general

Uno de los principales aportes de las especias está relacionado con la salud digestiva. Cáceres señaló que ayudan a optimizar la digestión, favorecen la absorción de nutrientes y contribuyen a mantener el equilibrio digestivo.

Entre las más conocidas mencionó a la cúrcuma, reconocida por sus propiedades antiinflamatorias. Explicó que su absorción mejora cuando se combina con pimienta negra y grasas saludables como aceite de oliva, palta o frutos secos.

También destacó el jengibre, utilizado tanto fresco como seco, que puede colaborar con la digestión y aliviar las náuseas. “En pequeñas cantidades ayuda a la digestión, pero si nos pasamos por ahí podemos sentir irritación”, advirtió.

La canela fue otra de las protagonistas. Además de aportar aroma y sabor, puede ayudar a regular la glucosa en sangre. Por ello, la médica recomendó que las personas con diabetes consulten con su profesional de referencia si consumen grandes cantidades o suplementos.

Cómo incorporarlas de manera segura

La especialista insistió en que el secreto está en la moderación. “Lo natural no significa inocuo y la dosis es muy importante”, señaló. Sin embargo, aclaró que las cantidades habituales utilizadas en la cocina suelen ser seguras para la mayoría de las personas.

Además del jengibre, la cúrcuma y la canela, recomendó incorporar hinojo, comino, coriandro, clavo de olor, nuez moscada y azafrán. Cada una aporta características particulares que pueden favorecer la digestión, reducir molestias digestivas o acompañar distintas funciones del organismo.

Respecto de la compra y conservación, aconsejó elegir especias con aromas intensos y colores vivos, evitar productos húmedos o apelmazados y, cuando sea posible, optar por las versiones enteras para molerlas en el momento de uso. También recomendó almacenarlas en recipientes cerrados, lejos de la luz, la humedad y el calor.

Para Cáceres, el objetivo no es utilizar las especias como un remedio aislado, sino incorporarlas de manera habitual en la alimentación. “La cocina puede llegar a ser un gran laboratorio para justamente llevar una vida más saludable y hacer salud”, concluyó.

Una invitación sencilla que comienza en casa y que demuestra que, muchas veces, los ingredientes más valiosos ya están al alcance de la mano.