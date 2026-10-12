El gobierno de Donald Trump abrió la posibilidad de ampliar el financiamiento de Estados Unidos para proyectos de minería, energía e infraestructura en Argentina, por encima del marco de hasta US$7.000 millones anunciado en septiembre por el Exim Bank. La alternativa contempla operaciones con horizonte hasta 2027 e incluso la incorporación de fondos del Departamento de Guerra estadounidense.

La señal se conoció durante la visita de una misión de funcionarios estadounidenses que llegó al país la semana pasada, en un contexto marcado por el aumento de las tasas internacionales y el encarecimiento del crédito. Esta situación llevó a algunas empresas argentinas a postergar colocaciones de deuda en los mercados internacionales.

"Ya estamos hablando de más que eso en infraestructura y sectores críticos en la Argentina", afirmó Katrien Hinderdael, directora y coordinadora interina de la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global del Departamento de Estado. La funcionaria encabezó la misión estadounidense, aunque no anunció un nuevo monto de financiamiento comprometido.

Los proyectos en evaluación

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) tiene alrededor de 20 proyectos argentinos en evaluación. Entre ellos figura un préstamo corporativo para Vista Energy Argentina y conversaciones con Pampa Energía por un proyecto de líquidos del gas natural de TGS, destinado a procesar componentes del gas de Vaca Muerta y exportarlos desde Bahía Blanca.

Otro de los proyectos en la mira es el Corredor Andes-Atlántico, presentado en septiembre, que busca conectar los recursos mineros del noroeste y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico. La iniciativa también contempla oportunidades en los ferrocarriles Belgrano, San Martín y Urquiza, la Hidrovía, redes de transmisión eléctrica y obras de infraestructura digital vinculadas con Arsat, cables submarinos, conectividad satelital y centros de datos para inteligencia artificial.

La competencia con China

El avance de estas inversiones se inscribe en la competencia estratégica de Estados Unidos con China por el acceso a minerales, energía e infraestructura. La Iniciativa de Resiliencia de las Cadenas de Suministro de Exim busca reducir la dependencia estadounidense de China y excluye proyectos bajo control de entidades de ese país, así como desarrollos que utilicen tecnología china o tengan una proporción significativa de clientes en ese mercado.