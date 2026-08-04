Un nuevo avance judicial se registró en el marco de la causa que investiga la presunta estafa cripto con la token $LIBRA. El abogado querellante y dirigente radical, Agustín Rombolá, confirmó que la Justicia ordenó el congelamiento de una nueva cuenta bancaria e inmovilizó fondos clave para poder rastrear la ruta del dinero transferido desde el pasado 14 de febrero de 2025.

Durante una entrevista en Diagonales Stream, el letrado remarcó que el objetivo central es asegurar el dinero para los damnificados y volvió a señalar la responsabilidad directa del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y los empresarios de la firma.

"Congelamos otra cuenta, seguimos congelando guita para que la puedan inmovilizar y dársela a los damnificados. Hubo una estructura de impunidad con el Estado usado como herramienta para maximizar las ganancias que no se puede ignorar", sostuvo Rombolá.

Para Rombolá, la participación de los principales referentes del Ejecutivo y de los empresarios y traders involucrados —entre ellos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy— no deja margen de dudas desde el punto de vista probatorio.

"No tengo duda de que Apelaciones, Casación y, si es necesario, la Corte Suprema de Justicia nos van a terminar dando la razón sobre su culpabilidad", aseveró el abogado.

En ese sentido, hizo hincapié en las contradicciones de los discursos oficiales tras el lanzamiento de la moneda:

La versión de la investigación: Según el querellante, la propia Policía Federal determinó que el contrato digital publicado el 14 de febrero de 2025 era utilizado por primera vez en redes.

La mentira pública: Rombolá sostuvo que "el Presidente le mintió a la gente repetidas veces cuando dijo que había encontrado el contrato digital en internet", sugiriendo que la pieza técnica le fue entregada de forma directa.

Duras críticas a la actuación judicial

El dirigente no ahorró críticas hacia los funcionarios judiciales a cargo de la instrucción, el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuestionando la falta de avances sobre los responsables de facilitarle la información al mandatario.

"Taiano y De Giorgi no se preguntan quién carajo le pasó el contrato digital a Milei, y sí creen que nosotros no tenemos del todo probada la estafa. Es una vergüenza, es una de las resoluciones más patéticas del Poder Judicial argentino", disparó Rombolá.

Para cerrar, el letrado citó una frase atribuida a un reconocido periodista para graficar la parálisis que sufre el expediente: "‘Los pajaritos no sabemos dónde mueren, pero las causas mueren en el juzgado de Martínez de Giorgi’. Es así; son todos truchos, están todos entongados", concluyó.

