Estafas con motos en Marketplace: un condenado irá a prisión y una mujer sigue en la mira

Una investigación por una serie de estafas cometidas mediante publicaciones en Facebook Marketplace tuvo este jueves un nuevo capítulo en la Justicia de San Juan. Tres personas quedaron vinculadas al expediente, aunque con situaciones procesales diferentes: uno fue condenado a dos años de prisión en suspenso, otro deberá cumplir una pena efectiva en la cárcel y una mujer continuará bajo investigación para determinar si tuvo o no participación en los hechos.

Los imputados son Carlos Samuel Godoy Carrizo, Dayana Rocío González y Hugo Esteban Peruzzi. De acuerdo con lo expuesto durante la investigación, el grupo habría utilizado principalmente Facebook Marketplace para ofrecer motocicletas que, en realidad, eran utilizadas como parte de un mecanismo para engañar a las víctimas.

Según se explicó, fueron cuatro las personas damnificadas. En tres de los casos, el engaño estuvo relacionado con supuestas operaciones de compraventa de motocicletas. Los damnificados tomaban contacto con los acusados a través de las redes sociales, acordaban la operación y, posteriormente, realizaban transferencias de dinero o entregaban distintos elementos como parte del supuesto pago.

Incluso, en algunos casos, las víctimas llegaron a reunirse personalmente con quienes les ofrecían las motocicletas. El mecanismo consistía en simular que la operación se concretaba y que el vehículo era entregado, aunque posteriormente la motocicleta era retirada, dejando a los compradores sin el dinero y sin el rodado.

El cuarto hecho investigado tuvo una modalidad diferente. En ese caso, la víctima habría sido engañada mediante un supuesto alquiler. La persona realizó el traslado de sus muebles y pertenencias hacia el domicilio que le habían indicado, pero al llegar descubrió que el inmueble pertenecía a otra persona y que la operación no era real.

En cuanto a la situación judicial de los imputados, Carlos Samuel Godoy Carrizo recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no deberá cumplirla en un establecimiento penitenciario mientras respete las condiciones impuestas por la Justicia.

Distinta es la situación de Hugo Esteban Peruzzi, quien recibió una condena de prisión efectiva y deberá cumplir la pena en la cárcel.



Por su parte, Dayana Rocío González no recibió una condena en este acuerdo y continuará vinculada a la investigación. La Justicia dispuso que se avance durante un año para determinar si tuvo o no participación en las maniobras denunciadas.

Durante la audiencia también se aclaró que existe otra persona que había sido vinculada públicamente con la investigación a través de información difundida en medios de comunicación, aunque no forma parte de este juicio en particular.

Respecto de González, se señaló además que su declaración no puede ser utilizada en su contra por el hecho de haber declarado, pero que la investigación continuará para establecer concretamente cuál fue —si la hubo— su participación en las presuntas estafas.



De esta manera, la causa tendrá ahora distintos caminos: Godoy cumplirá una condena en suspenso, Peruzzi irá a prisión y González permanecerá bajo investigación durante un año, mientras la Justicia busca determinar si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.