El caso de José Manuel Ortíz tomó estado público tras la denuncia por una presunta estafa vinculada a un paquete turístico internacional que no se concretó. El damnificado aseguró haber abonado, junto a su tía, más de US$6.000 ($8.300.000 aproximadamente) por un viaje previsto para marzo de 2026 a Curaçao y Panamá, que incluía vuelos, alojamiento y asistencia al viajero. Ante esto, el denunciado ofreció devolver la plata para no terminar en la cárcel.

En ese contexto, el acusado realizó una propuesta para intentar frenar el avance judicial. “Se ofreció una reparación integral del daño mediante la devolución del dinero, con el objetivo de extinguir la acción penal”, explicó a DIARIO HUARPE el damnificado Ortíz. La iniciativa deberá ser evaluada y eventualmente homologada por la Justicia.

El denunciante señaló que la aceptación está condicionada. “Nuestra intención es recuperar el dinero, pero esto se concreta únicamente cuando tengamos el reintegro en nuestras manos”, sostuvo. Además, advirtió que la investigación podría continuar por otros aspectos vinculados a la causa.

El viaje que nunca ocurrió

Ortíz relató que el paquete fue contratado con Javier Leiva Núñez, quien operaba bajo una agencia de viajes. “Planificamos el viaje con anticipación y cumplimos con todos los pagos en tiempo y forma, incluso cancelando el total un mes antes de la fecha de salida”, indicó Ortíz.

El itinerario incluía ocho noches en Curaçao y tres en Panamá, con salida el 12 de marzo. “Días antes nos entregaron vouchers de vuelos, hoteles y asistencia al viajero, lo que generó confianza en ese momento”, agregó. Sin embargo, en la fecha prevista, el agente les indicó que no viajaran por un supuesto inconveniente con la aerolínea.

Sospechas y verificación

Frente a esa situación, comenzaron a realizar averiguaciones por su cuenta. “A través de consultas con un profesional del sector se verificó que no existían reservas ni pagos realizados a nuestro nombre”, afirmó Ortíz. Esa constatación encendió las alertas sobre una posible maniobra fraudulenta.

“Los comprobantes entregados no tenían respaldo real, lo que evidenciaba una irregularidad grave”, añadió. Tras ello, se reunieron con Leiva Núñez para exigir explicaciones y la devolución inmediata del dinero.

Avance judicial y precisiones de la fiscalía

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas confirmaron que la denuncia fue formalmente presentada el 14 de marzo y que, hasta el momento, se identifican dos personas como damnificadas. “La denuncia fue ratificada por los denunciantes, quienes además ampliaron sus manifestaciones iniciales en sede fiscal”, explicó a DIARIO HUARPE la ayudante fiscal Gabriela Blanco.

La funcionaria detalló que el expediente se encuentra en una etapa preliminar. “Se trata de una investigación incipiente, orientada a determinar si existió un delito y, en su caso, establecer la autoría correspondiente”, indicó. En ese sentido, aclaró que se están llevando adelante distintas medidas probatorias.

Respecto de la conducta denunciada, Blanco señaló que “los denunciantes refieren haber entregado una suma de dinero a cambio de un paquete turístico que no se concretó en la fecha prevista”. Asimismo, mencionó que el acusado habría ofrecido explicaciones y alternativas, entre ellas la reprogramación del viaje.

En relación con los comprobantes entregados, la ayudante fiscal precisó que se están verificando. “Se han librado oficios para determinar la autenticidad de los vouchers correspondientes a vuelos, alojamiento y asistencia al viajero”, sostuvo. Y agregó: “De confirmarse que se trata de documentación apócrifa, esa circunstancia será evaluada dentro del marco de la investigación”.

Finalmente, Blanco hizo referencia a la posible calificación legal de los hechos. “Podría analizarse si la eventual falsificación de documentos queda absorbida por la figura de estafa, en caso de haber sido utilizada como medio para inducir a error a las víctimas”, concluyó.