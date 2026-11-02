A solo cuatro semanas de que concluya el período de sesiones ordinarias en el Congreso, el Poder Ejecutivo enfrenta un escenario de parálisis legislativa sin certezas para aprobar sus dos iniciativas prioritarias: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Pese a las gestiones entabladas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el oficialismo no ha logrado cosechar los apoyos de las bancadas del PRO, la UCR y bloques aliados. Ante este cuello de botella, el avance de cualquier otro proyecto quedará supeditado a una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Javier Milei.

El margen de maniobra parlamentario se ve condicionado por el viaje de legisladores libertarios como veedores a las elecciones de medio término en Estados Unidos y por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ambos acontecimientos generarán dos semanas de inactividad casi total en la Cámara de Diputados y en el Senado, reduciendo la ventana de negociación efectiva a los últimos catorce días de noviembre. Con este esquema, la Cámara baja intentará sesionar el próximo 18 de noviembre para buscar la media sanción del Presupuesto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Ley de Soberanía. En tanto, la Cámara alta acelerará el tratamiento de la Ley de Discapacidad en un intento por distender las tensiones con las provincias.

La ley de leyes

El dictamen del Presupuesto 2027 debió postergarse debido a las crecientes exigencias de los bloques colaborativos. Desde el PRO, Cristian Ritondo envió una misiva a Martín Menem supeditando el acompañamiento a la baja del impuesto a los combustibles, la transparencia en concesiones viales, la habilitación de operaciones financieras para la Ciudad de Buenos Aires y la regularización de las transferencias por coparticipación a dicho distrito. En el entorno del presidente de la Cámara Baja se interpretó el planteo como una «paritaria a cielo abierto», en un contexto donde el expresidente Mauricio Macri lamentó públicamente, durante un evento organizado por María Eugenia Vidal, la falta de avance hacia una alianza electoral formal con La Libertad Avanza. De no lograrse un acuerdo antes del 31 de diciembre, el Ejecutivo prorrogará el Presupuesto 2026.

Por su parte, la UCR rechazó la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y exige incrementar las partidas universitarias a 11 billones de pesos, frente a los 7,7 billones propuestos por el Gobierno. Reclamos similares de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y obras públicas son impulsados por el bloque Argentina Federal. A su vez, los bloques monitorean los recortes planteados en discapacidad, mientras que el peronismo definió su estrategia en una cumbre realizada en la Casa de La Pampa: sus legisladores se abstendrán en la votación general pero disputarán el articulado en particular.

Freno a la reforma política

El proyecto para suspender las PASO permanece paralizado en el Senado. Además de la resistencia del PRO y parte del radicalismo, la oposición del peronismo quedó ratificada en el encuentro de La Pampa —con la presencia de Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner—, donde el gobernador bonaerense insistió en mantener las primarias para evitar selecciones de candidaturas a dedo.

La negociación también se ve entorpecida por rispideces dentro del propio oficialismo. Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado, se marginó de las gestiones tras el crecimiento de la senadora Nadia Márquez, respaldada por Karina Milei. En ese marco, Javier Milei encabezó la inauguración de un templo evangélico en Neuquén dirigido por el pastor Hugo Márquez (padre de la legisladora), al tiempo que desde el sector de los Menem promueven a Márquez para la gobernación provincial. Paralelamente, Martín Menem cuestionó las proyecciones de Bullrich al declarar ante la Fundación Universitaria Río de la Plata que «el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei».

Ley de Soberanía

En cuanto a la agenda legislativa complementaria, la denominada Ley Malvinas (o Ley de Soberanía) quedó en condiciones de ser tratada en el recinto tras recibir dictamen con modificaciones sustanciales. Atendiendo a reclamos formulados por Estados Unidos, el texto final eximió de sanciones a las empresas norteamericanas que exploten recursos naturales en las islas. Asimismo, respondiendo a exigencias de los bloques aliados, el proyecto incorporó la creación de una comisión bicameral en el Congreso destinada al seguimiento del Consejo de Seguridad.