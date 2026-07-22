La Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) cerró este miércoles la negociación paritaria con el Gobierno de San Juan y acordó un incremento salarial del 8% para los empleados públicos. El entendimiento también incorpora uno de los principales reclamos de la organización sindical: la recategorización de dos categorías para los trabajadores de planta permanente. El acuerdo tendrá vigencia hasta noviembre y establece un esquema de actualización en dos tramos. El primero será del 4% con los haberes de agosto, mientras que el segundo 4% se liquidará con los salarios de octubre.

El secretario general de UPCN San Juan, José "Pepe" Villa, explicó los alcances de la negociación y destacó que el convenio combina una mejora salarial con un avance en la carrera administrativa de los agentes. "Acordamos un 4% en agosto, 4% en octubre y recategorización de dos categorías. Este acuerdo es hasta noviembre", señaló el dirigente sindical.

La recategorización era uno de los principales puntos planteados por UPCN durante las negociaciones. La medida beneficiará a los trabajadores de planta permanente alcanzados por el convenio, con impacto tanto en la estructura salarial como en la carrera administrativa dentro del Estado provincial.

Villa sostuvo que el incremento acordado forma parte de un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales tras el deterioro provocado por la inflación de los últimos años. "Estamos recién recuperando algo de lo perdido anteriormente", afirmó el secretario general del gremio.

La definición refleja la postura que mantuvo UPCN durante las negociaciones, donde el sindicato priorizó un acuerdo que no sólo contemplara una actualización porcentual de los salarios, sino también mejoras permanentes mediante la recategorización del personal.

Paritaria cerrada hasta noviembre

Con la firma del acta acuerdo, el Gobierno provincial y UPCN dieron por concluida esta etapa de la negociación salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. El convenio garantiza previsibilidad para los próximos meses, ya que fija las actualizaciones hasta noviembre y deja establecido el cronograma de pago del incremento salarial.

La paritaria con UPCN se suma al acuerdo alcanzado previamente por el Ejecutivo con los gremios docentes, en una estrategia del Gobierno provincial orientada a cerrar las principales negociaciones salariales del sector público para esta etapa del año.

Con este entendimiento, el gremio que representa a la mayor cantidad de empleados públicos de San Juan volvió a sellar un acuerdo con el Ejecutivo, incorporando tanto una mejora en los salarios como un beneficio de largo plazo para la carrera administrativa de los trabajadores de planta permanente.