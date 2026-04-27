En un contexto donde cada peso cuenta, el análisis de los depósitos a plazo fijo a 30 días muestra una dispersión significativa en las tasas de interés. Para el ahorrista sanjuanino que busca refugio en esta herramienta, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede significar un rendimiento extra de varios miles de pesos al finalizar el mes.

Según el relevamiento, las tasas oscilan entre el 15% y el 25%. Esta brecha determina que, por una colocación de $1.000.000, el monto final pueda variar en más de $8.200 entre la opción menos y la más rentable del mercado.

Los rendimientos en bancos tradicionales

Las entidades de mayor volumen han mostrado una tendencia a la baja. El Banco Nación publica hoy una tasa del 18,5%, lo que deja un saldo final de $1.015.205,48. En una línea similar se ubican el BBVA (18,75% - $1.015.410,96) y el Galicia (18,25% - $1.015.000).

Por el contrario, el Santander presenta la tasa más baja del relevamiento con un 15%, rindiendo apenas $1.012.328,77. En la franja media aparecen bancos como el ICBC (19,75%) y el Banco de Córdoba (20,75%), que superan levemente la barrera de los $1.017.000 al vencimiento.

El avance de las financieras y bancos digitales

Para quienes buscan maximizar los intereses, el grupo de entidades con las tasas más altas está integrado por Banco VOII, Banco Meridian, Banco Masventas, Crédito Regional y Reba. Todas estas instituciones ofrecen una tasa del 25%, lo que permite alcanzar $1.020.547,95 en 30 días por cada millón invertido.

En el segmento digital intermedio, el Banco Bica y el Bibank ofrecen un 24% ($1.019.726,03), mientras que el Banco del Sol y Mariva se mantienen en un 22%.

La importancia de comparar

La brecha entre el 15% del Santander y el 25% de las financieras líderes es contundente: $8.219 de diferencia por la misma suma de dinero y el mismo plazo. Esta dispersión no se limita a la distinción entre banca pública y privada, sino que refleja la agresividad de las entidades más chicas o digitales por captar liquidez.

La evolución reciente muestra que, mientras los bancos tradicionales se sitúan por debajo del promedio del sistema, las financieras especializadas mantienen la punta de lanza. Para el pequeño ahorrista, hoy más que nunca, la decisión de dónde depositar sus pesos requiere un análisis detallado para no perder frente a la inflación reinante.