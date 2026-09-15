La Fiesta de la Primavera 2026 comienza a tomar forma y una de sus principales propuestas para los jóvenes ya abrió sus inscripciones. Se trata de la Kermés Estudiantil, una jornada que tendrá como protagonistas a alumnos de 5°, 6° y 7° año, quienes podrán organizar y atender sus propios puestos.

La iniciativa busca promover la creatividad, la convivencia y la participación de los estudiantes dentro de un espacio organizado y seguro. Los grupos deberán estar acompañados durante la actividad por docentes o padres responsables.

Cada puesto podrá ofrecer alimentos fríos previamente elaborados y juegos tradicionales. Además, los participantes deberán respetar los sectores que les sean asignados y cumplir con las normas establecidas de higiene, seguridad y funcionamiento.

La organización también establece que los estudiantes serán responsables de mantener el orden y dejar limpio el espacio utilizado una vez finalizada la jornada.

La propuesta forma parte de las actividades previstas para la Fiesta de la Primavera 2026 y apunta a que los propios alumnos tengan un rol activo en uno de los encuentros más esperados del calendario estudiantil.

Cómo inscribirse

Los estudiantes interesados ya pueden completar la inscripción a través de los formularios disponibles en la página oficial de la Municipalidad de Jáchal o haciendo click aquí.

La comuna invitó a todas las instituciones educativas del departamento a sumarse a esta propuesta, que formará parte de las actividades recreativas, deportivas y de concientización previstas para celebrar la llegada de la primavera.