La Unión Europea decidió elevar el nivel de supervisión sobre ChatGPT e incluyó al chatbot de OpenAI dentro de la categoría de servicios digitales de gran tamaño, una medida que obliga a cumplir nuevas exigencias en materia de seguridad, transparencia y evaluación de riesgos.

La decisión implica que la compañía deberá adaptarse a controles más estrictos dentro del mercado europeo, en un contexto de creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la información, los usuarios y el funcionamiento de las plataformas digitales.

ChatGPT se suma así al grupo de grandes servicios que deben cumplir obligaciones reforzadas ante las autoridades europeas.

Más exigencias para OpenAI

La nueva clasificación obliga a OpenAI a analizar y mitigar determinados riesgos vinculados al funcionamiento de su plataforma.

Entre los principales puntos aparecen las obligaciones de seguridad, la transparencia y la necesidad de evaluar posibles consecuencias negativas derivadas del uso masivo de la inteligencia artificial.

El objetivo de Bruselas es aumentar la responsabilidad de las plataformas que alcanzaron una dimensión suficiente como para tener un impacto significativo dentro del espacio digital europeo.

La inteligencia artificial bajo mayor vigilancia

La decisión se produce en medio del rápido crecimiento de las herramientas de inteligencia artificial generativa y del debate sobre la necesidad de establecer reglas para su desarrollo y utilización.

Las autoridades europeas buscan que las compañías tecnológicas identifiquen riesgos antes de que estos puedan afectar a los usuarios o al funcionamiento del ecosistema digital.

Entre las preocupaciones aparecen la seguridad, la circulación de contenidos problemáticos y el impacto que estas tecnologías pueden tener sobre la sociedad.

Un desafío para las grandes plataformas

La inclusión de ChatGPT dentro de un régimen de supervisión más estricto representa un nuevo desafío regulatorio para OpenAI.

La empresa deberá ajustar procedimientos y sistemas para responder a las obligaciones que establece la legislación europea, mientras continúa desarrollando y ampliando sus servicios.

Europa avanza así en una política de mayor control sobre las grandes compañías tecnológicas y coloca a la inteligencia artificial en el centro de la discusión regulatoria. El crecimiento de ChatGPT y otras herramientas similares obliga a los gobiernos a buscar nuevas respuestas frente a una tecnología que avanza a una velocidad cada vez mayor.