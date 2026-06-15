La presencia de ratas en jardines y patios suele convertirse en un problema para muchos hogares. Además de los daños materiales que pueden ocasionar, estos animales representan un riesgo sanitario, por lo que habitualmente se recurre a trampas o productos químicos para combatirlos. Sin embargo, expertos en control de plagas destacan que existen métodos naturales que pueden ayudar a mantenerlos alejados.

Entre las alternativas más recomendadas aparecen tres plantas aromáticas que funcionan como repelentes naturales gracias a la intensidad de sus fragancias. Se trata de la menta, la lavanda y el romero, especies fáciles de cultivar y que además aportan color, aroma y atractivo visual al jardín.

La menta encabeza la lista de las opciones más efectivas. Su aroma fuerte y mentolado resulta especialmente molesto para ratas y ratones, que suelen evitar las zonas donde está presente. Los especialistas recomiendan plantarla cerca de accesos, cercos o sectores donde se haya detectado actividad de roedores para potenciar su efecto disuasorio.

Otra de las especies destacadas es la lavanda. Conocida por sus flores violetas y su perfume agradable para las personas, esta planta libera aceites naturales cuyo olor intenso resulta desagradable para los roedores. Por ese motivo, suele recomendarse su colocación alrededor de puertas, ventanas, galpones o depósitos donde puedan buscar refugio.

El tercer lugar lo ocupa el romero, una planta muy utilizada en gastronomía y jardinería. Su fragancia penetrante también actúa como una barrera natural contra las ratas. Además, presenta una ventaja adicional: es resistente, requiere pocos cuidados y puede desarrollarse durante todo el año con una adecuada exposición solar.

No obstante, los especialistas aclaran que estas plantas funcionan principalmente como una medida preventiva. Si existe una infestación importante, será necesario complementar la estrategia con controles profesionales y otras acciones destinadas a eliminar las condiciones que favorecen la presencia de roedores.

Entre las recomendaciones adicionales figuran mantener los residuos en recipientes cerrados, evitar dejar alimento para mascotas al aire libre, retirar materiales acumulados que puedan servir como escondite y sellar grietas o aberturas por donde los animales puedan ingresar a la vivienda. También se aconseja mantener el césped corto y controlar el crecimiento excesivo de arbustos.

La combinación de estas medidas con el uso de plantas aromáticas puede ayudar a reducir significativamente la presencia de ratas en jardines y patios, ofreciendo una solución natural, económica y amigable con el medio ambiente.