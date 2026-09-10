Un préstamo inicial de apenas 8.000 pesos que se multiplicó hasta alcanzar los 127.000 pesos en un año dio origen a una demanda judicial contra Mercado Pago por el presunto cobro de intereses abusivos.

La acción legal, que busca convertirse en una demanda colectiva, calcula que las tasas aplicadas superaron el 1.300 por ciento anual, una situación que podría alcanzar a unos siete millones de usuarios de la billetera digital y que pone en el centro del debate la usura financiera de las fintech.

El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires y fue impulsado por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA).

El letrado explicó que el caso testigo nació a partir de una consumidora que pidió dinero prestado para comprar pañales para su hija y que, tras pagar parte de las cuotas, la deuda se volvió impagable.

El reclamo no cuestiona que la persona haya tomado un crédito, sino hasta dónde puede crecer legalmente una deuda en mora y cuándo una tasa deja de ser financiamiento para transformarse en una carga desproporcionada.

Desde el punto de vista legal, la acción se ampara en el Código Civil y Comercial —que regula la capitalización de intereses y habilita a los jueces a reducirlos si aumentan de manera injustificada— y en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que exige informar con claridad la tasa efectiva anual y el costo financiero total.

El costo oculto y la estrategia comercial

El conflicto expone la metodología detrás de los créditos de las billeteras digitales, principales canales de financiamiento para sectores excluidos de la banca tradicional. Un ejemplo expuesto por el economista Martín Burgos ante la Cámara de Diputados, y citado por la Cámara Argentina Fintech, ilustra cómo se presentan estos préstamos: un crédito de 100.000 pesos se comercializa exhibiendo una devolución de 109.000 pesos (un aparente costo de 9.000 pesos).

Sin embargo, el problema radica en que si el consumidor no cancela el monto en el plazo estipulado y cae en mora, el costo financiero anualizado puede trepar hasta el 850 por ciento.

Para usuarios con baja educación financiera, la cifra inicial menor funciona como un gancho que oculta el verdadero peso del endeudamiento a largo plazo.

Hacia una acción colectiva y la crisis de la mora

La causa judicial busca dar el salto de un reclamo individual a una certificación de clase. Si la Justicia reconoce el carácter colectivo del planteo, el proceso podría abarcar a una parte de los 7 millones de usuarios de la plataforma en condiciones similares. El primer objetivo de la defensa es lograr una medida cautelar para frenar el cobro de intereses, con la meta de que se restituya lo cobrado en exceso.

Este litigio se enmarca en un escenario de fuerte deterioro económico para los hogares. En Argentina existen unos 20 millones de deudores y cerca de 6 millones atraviesan situaciones de mora, concentrándose los créditos de bajo monto principalmente en las fintechs.

Las estadísticas oficiales reflejan una crisis profunda por la mora entre proveedores no financieros de crédito saltó del 7,3% al 30,1% entre fines de 2024 y junio de 2026.

En el sector bancario, la irregularidad crediticia de las familias se multiplicó por siete en el mismo período, pasando del 2,5% al 18%.

Mientras que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) —a través de su vocera Julie Kozack— restringen el análisis al afirmar que estos atrasos no ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero debido a la liquidez de los bancos, la realidad en las calles es otra. Detrás de la salud de los balances corporativos, millones de familias enfrentan deudas por consumos básicos cuyos ingresos ya no logran absorber.