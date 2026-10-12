El Gobierno nacional canceló la residencia permanente del periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. y le prohibió ingresar a la Argentina durante cinco años. La medida se hizo efectiva el lunes 12 de octubre, cuando el ciudadano llegó al Aeroparque Jorge Newbery y las autoridades migratorias le rechazaron el ingreso, por lo que debió regresar a Brasil.

Tomaz Jr., vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tenía previsto realizar entrevistas para un libro sobre Javier Milei. Según relató, se enteró de la decisión al presentarse ante el control migratorio, donde le informaron que su residencia había sido cancelada.

La Dirección Nacional de Migraciones fundamentó la medida en presuntos incumplimientos de las condiciones exigidas para mantener la residencia permanente. Según la documentación citada por medios nacionales, el organismo constató que el brasileño había permanecido en el país apenas 153 días desde que obtuvo esa categoría migratoria, en enero de 2022.

Además, las autoridades señalaron que no tenía actividad laboral verificable en Argentina, no cursaba estudios y no acreditaba arraigo familiar. Fuentes oficiales también indicaron que no residía en el domicilio declarado ante Migraciones.

La resolución administrativa fue firmada el 5 de agosto y estableció la cancelación de la residencia junto con la prohibición de ingreso durante cinco años.

Sus críticas a Milei y los cruces en redes

El caso tomó relevancia pública por los mensajes críticos que Tomaz Jr. había difundido contra el Presidente argentino y por sus enfrentamientos en redes sociales con referentes del oficialismo.

En julio, el periodista brasileño mantuvo un intercambio con Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, director de Comunicación Digital del Gobierno nacional. La discusión incluyó cuestionamientos sobre las políticas del Gobierno, la educación pública y la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas.

Tras conocerse la medida migratoria, funcionarios y referentes libertarios se expresaron públicamente sobre la decisión. Sin embargo, según la información difundida sobre la resolución, los fundamentos administrativos se centraron en las condiciones de residencia y no en sus publicaciones políticas.

Tomaz Jr. cuestionó el procedimiento y aseguró que desconocía la cancelación de su residencia antes de llegar a Aeroparque. También manifestó su intención de recurrir la decisión desde el exterior para intentar recuperar la posibilidad de ingresar a la Argentina.

El caso abrió una controversia en torno a la expulsión del periodista, sus críticas al mandatario y los argumentos migratorios expuestos por el Gobierno.