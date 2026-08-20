Luego de la sesión especial en la que la Cámara de Diputados de San Juan convalidó el convenio por 250 millones de dólares con el proyecto cuprífero Vicuña y el traspaso del mantenimiento de tramos de rutas nacionales a la provincia, el vicegobernador Fabián Martín destacó el impacto político e institucional del debate en el recinto.

En declaraciones a la prensa local, la autoridad legislativa resaltó la transversalidad del acompañamiento, subrayando el voto afirmativo de los legisladores representantes de las zonas con actividad minera directa.

"Ha habido un interbloque como es el interbloque justicialista que prácticamente han votado mitad y mitad. Es positivo para la democracia que hayan posiciones encontradas dentro de un mismo bloque o interbloque, pero rescato que los diputados especialmente de los departamentos mineros, de los departamentos más involucrados en este tema como la infraestructura para la minería y los referentes a las rutas, han apoyado al 100%".

Y agregó: "eso hace que también los motivos que esgrimieron aquellos que votaron en contra devengan un poco en abstracto, porque sus propios compañeros de bloque votaron a favor. Por lo tanto, entendemos que es absolutamente positivo la posición del gobierno de la provincia de San Juan con el resultado legislativo obtenido", dijo ante los medios de prensa.

Sobre tablas

El eje central de la jornada legislativa fue la ratificación del convenio con el proyecto minero Vicuña por 250 millones de dólares. El acuerdo recibió una holgada aprobación con 27 votos a favor y 9 en contra, respaldando un esquema que prevé el desembolso inicial en aportes específicos destinados a obras antes de la entrada en producción de la mina, prevista para la próxima década.

Además del entendimiento minero, la Cámara dio luz verde al convenio suscripto entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional. Este acuerdo habilita a la provincia a asumir la reparación y el mantenimiento por veinte años de corredores clave, entre los que se destacan tramos de la Ruta Nacional 40 Norte, la Ruta 20, la Ruta 150 y la Ruta 149.

Martín destacó que, a pesar de las posturas encontradas y el debate propio de la democracia, el acompañamiento legislativo, incluso de sectores directamente vinculados a departamentos mineros, demuestra la razonabilidad de las medidas. La gestión provincial apunta ahora a acelerar los plazos administrativos para garantizar la pronta ejecución de las obras y la generación de puestos de trabajo en todo el territorio sanjuanino.

Balance de la jornada legislativa

La segunda sesión especial, encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, contempló exclusivamente el tratamiento de dos expedientes: el N° 1904-2026, correspondiente al Acta Compromiso con VICUÑA ARGENTINA S.A., y el N° 1955-2026, referido al convenio celebrado entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia y Vialidad Nacional.

Aprobación del Acta Compromiso con Vicuña

El primer punto tratado correspondió al expediente N° 1904-2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo remitió para consideración legislativa el Acta Compromiso y sus Adjuntos A, B, C y D, celebrada entre la Provincia de San Juan y VICUÑA ARGENTINA S.A.

El instrumento establece un marco jurídico para el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con el denominado Aporte DIA y Aporte DIA Fijo, así como para la ejecución anticipada de obras de infraestructura estratégica relacionadas con el desarrollo del Proyecto Vicuña.

La fundamentación destaca además la importancia estratégica del Proyecto Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol bajo una única planificación productiva. De acuerdo con lo expresado por el Poder Ejecutivo, el desarrollo del emprendimiento representa una oportunidad para fortalecer la actividad minera de la provincia, generar inversiones de largo plazo, empleo calificado, infraestructura estratégica y desarrollo regional.



