El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, evitó anticipar definiciones sobre las candidaturas para las elecciones de 2027, respaldó la continuidad del equipo de Marcelo Orrego y adelantó los principales temas que se vienen en la Cámara de Diputados. Entre las prioridades, mencionó la reforma electoral y el Régimen Penal Juvenil, cuyo proyecto podría ingresar a la Legislatura en dos o tres semanas.

Durante una entrevista en Café de la Política, de HUARPE TV, Martín sostuvo que todavía no es momento de discutir nombres y expresó su intención de continuar dentro del proyecto oficialista. “Tenemos ganas de seguir estando en el rol que la gente decida, especialmente el gobernador, que es el abanderado de todo esto”, afirmó.

En ese sentido, defendió la continuidad del equipo de Gobierno y respaldó la postura de Orrego de mantener una línea de trabajo. “El gobernador es una persona de no tocar el equipo”, señaló, y destacó la importancia de dar estabilidad a los funcionarios. También reconoció que pueden hacerse modificaciones cuando el mandatario lo considere necesario.

Sobre las candidaturas, insistió en que las definiciones llegarán más adelante y aclaró que, por el momento, no hay acuerdos cerrados.

La reforma electoral y el debate por las PASO

Otro de los temas que Martín puso sobre la mesa fue la reforma del sistema electoral provincial. Explicó que el oficialismo espera conocer qué resolverá el Gobierno nacional sobre las PASO antes de avanzar con una propuesta propia. Si la definición se demora, la Provincia podría impulsar el proyecto que ya tiene preparado.

La iniciativa contempla la boleta única de papel y un candidato a gobernador y uno a intendente por cada fuerza política o frente, con internas abiertas o cerradas según lo decida cada espacio. La idea es que las internas se realicen el mismo día para evitar que una persona participe en más de una.

En cuanto a las PASO, Martín reconoció que le parecen “un sistema muy bueno porque permite dirimir las internas”, aunque advirtió que para la ciudadanía puede resultar complicado tener que votar dos veces. También cuestionó su utilización cuando no existen competidores dentro de una misma fuerza política. “Terminaba siendo una encuesta cara”, afirmó.

Para el vicegobernador, las reglas electorales deben priorizar a la ciudadanía y no responder a las conveniencias de un sector. En ese sentido, defendió la necesidad de avanzar hacia un sistema que garantice reglas claras y que no dependa de los intereses políticos de cada elección.

La causa del Acueducto Gran Tulum

Consultado sobre la investigación por el Acueducto Gran Tulum y su posible impacto político, Martín pidió prudencia y reclamó dejar actuar a la Justicia. Advirtió que se trata de un tema serio por los recursos destinados a la obra y sostuvo que deben investigarse las irregularidades vinculadas a los caños que, según expresó, no servían.

Además, rechazó que el expediente sea una maniobra política, como sostuvieron algunas de las personas señaladas en la causa. “No, no es una causa política. Es una causa judicial”, respondió.

Martín también recordó que las personas citadas todavía no estaban imputadas y remarcó que deben tener la posibilidad de dar su versión de los hechos. “Hay que dejar que la justicia avance, que la justicia resuelva”, sostuvo.

El Régimen Penal Juvenil, prioridad legislativa

En cuanto a la agenda parlamentaria, Martín anticipó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil está prácticamente terminado y podría ingresar a la Cámara de Diputados en dos o tres semanas. Explicó que se realizan consultas con especialistas en derecho penal y representantes de la Justicia para que la iniciativa llegue con un nivel previo de consenso.

El objetivo del oficialismo es contar con una normativa definitiva que reemplace el esquema transitorio vigente y se adecue a la nueva legislación nacional. “Es un tema prioritario para nosotros porque lo queremos, en lo posible, tratar de resolver antes del fin de año”, afirmó.

El vicegobernador no descartó que el debate del Régimen Penal Juvenil y la reforma electoral se extienda a sesiones extraordinarias si no logran tratarlos durante el período ordinario. “Cuando hay temas muy importantes y tenemos que sesionar, sesionamos. Sea enero, sea febrero”, concluyó.

Textuales

Fabián Martín / Vicegobernador