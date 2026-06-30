El vicegobernador de San Juan y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, mantuvo un encuentro institucional con Facundo Ozan Carranza, representante regional de Registrar Corp, en el marco de las actividades que desarrolla el programa San Juan Hub Exportador en la provincia. La reunión se realizó este lunes 29 de junio en el Anexo de la Legislatura y permitió intercambiar experiencias y analizar las oportunidades que ofrece el comercio internacional para fortalecer el desarrollo del sector productivo sanjuanino.

La visita de Ozan Carranza forma parte de la agenda del San Juan Hub Exportador, una iniciativa que busca fortalecer el perfil exportador de la provincia mediante capacitaciones, intercambio de experiencias y vinculación entre productores, emprendedores, empresas y especialistas en comercio exterior. El programa apunta a brindar herramientas prácticas para facilitar la internacionalización de las empresas sanjuaninas, mejorar su competitividad y generar nuevas oportunidades comerciales en mercados estratégicos.

Registrar Corp es una empresa internacional especializada en asesoramiento y cumplimiento de normas regulatorias para compañías que buscan exportar sus productos al mercado de los Estados Unidos. La firma acompaña a empresas de rubros como alimentos, bebidas, cosméticos, suplementos y dispositivos médicos en los procesos de registro ante organismos regulatorios, adecuación documental, etiquetado y cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para ingresar a ese mercado.Durante el encuentro, Fabián Martín destacó la importancia de consolidar espacios de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para potenciar el desarrollo económico de la provincia.

En ese sentido, el vicegobernador remarcó que la articulación institucional resulta clave para que las empresas locales puedan acceder a nuevos mercados y sumar valor a sus productos, generando mayores oportunidades de crecimiento y empleo.

La reunión se enmarca en una serie de acciones que impulsa San Juan para fortalecer su perfil exportador, promoviendo la capacitación, la innovación y el acceso a herramientas que permitan incrementar la presencia de la producción local en mercados internacionales, especialmente en destinos de alta exigencia como Estados Unidos.