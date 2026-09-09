El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano inició los procesos de compra de nuevos vehículos para reforzar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y catástrofes en San Juan. El plan contempla la incorporación de camiones medianos 4x2, camiones 4x4 y camionetas, con el objetivo de contar con una flota preparada para trasladar asistencia a los sectores afectados.

El ministro Carlos Platero explicó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que el pedido fue conversado con el gobernador Marcelo Orrego y que el Ejecutivo provincial dio el visto bueno para avanzar con las adquisiciones. Ahora, la cartera trabaja en el listado definitivo de movilidades y en los procesos de licitación.

“Hemos pedido unos camiones de tipo medianos, 4x2, y otros camiones 4x4, para tener ante alguna situación de emergencia. Hemos pedido nuevas camionetas”, señaló Platero.

La renovación apunta a resolver una necesidad que el Ministerio enfrenta cada vez que debe intervenir en una emergencia: llegar con asistencia a lugares donde las condiciones de circulación se encuentran afectadas.

“Necesitamos renovar el parque automotor de lo que es el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, porque actuamos ante las emergencias, con la asistencia, y vamos a todos los sectores”, explicó el funcionario.

Un antecedente que marcó la necesidad

Platero puso como ejemplo un operativo realizado recientemente en una zona de chacras donde unas 20 familias habían quedado aisladas. Una creciente había afectado el camino y, además, se había caído el tendido eléctrico, complicando el acceso al lugar.

A pesar de las dificultades, los equipos pudieron llegar mediante un operativo conjunto y entregar elementos de asistencia social, entre ellos colchones, frazadas y alimentos.

La experiencia sirvió para mostrar la importancia de contar con los vehículos. “Tenemos que tener esas herramientas, esos bienes de uso que nos hacen falta al ministerio”, remarcó Platero.

Además, Platero indicó que no todo esto se vincula únicamente con la posibilidad de que durante el verano se produzcan crecidas como consecuencia del deshielo. El Ministerio busca mejorar su capacidad logística para responder frente a distintos escenarios.

“Estamos haciendo las licitaciones pertinentes, porque no solo porque pueda haber alguna emergencia que tenga que ver con un desborde de algún río, alguna cuestión, sino también prepararnos por si hay un terremoto, un fuerte viento. Siempre el Ministerio tiene que estar preparado para eso”, sostuvo el ministro.

Banco de Prótesis

Durante la entrevista, Platero también hizo referencia a la licitación vinculada al Banco de Prótesis, otra de las herramientas que tiene el Ministerio para atender las necesidades de personas que requieren este tipo de elementos.

El funcionario explicó que se encuentran avanzando en el proceso de licitación para garantizar la provisión de prótesis y sostener la respuesta del área ante los pedidos que llegan desde la comunidad.

Platero, ¿candidato 2027?

Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a intendente, Platero evitó confirmar una postulación, aunque reconoció que podría ser una posibilidad. “¿A quién no le va a gustar a lo mejor ser intendente?”, planteó, y aseguró que todavía no recibió un ofrecimiento formal. Además, destacó su conocimiento del departamento y su vínculo con los vecinos, aunque remarcó que hoy está enfocado en su función al frente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Textuales

Carlos Platero / Ministro de Familia y Desarrollo Humano