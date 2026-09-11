La causa por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, avanzó hacia el juicio oral. El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación y pidió la elevación a juicio contra seis imputados, entre ellos Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el autor material del crimen.

Barrelier, de 34 años, está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. En caso de ser declarado culpable, enfrenta una posible condena a prisión perpetua.

Los otros cinco acusados son Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes quedaron imputados por encubrimiento agravado. De acuerdo con la Fiscalía, cada uno habría intervenido mediante distintas maniobras destinadas a favorecer al principal acusado después del crimen.

Los seis imputados. Arriba: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Marianela Palmero. Abajo: Soledad Andreani, Eugenia Ascarruz y Matías Córdoba.

La investigación reconstruyó que Agostina ingresó durante la noche del 23 de mayo a una vivienda del barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, donde se encontraba Barrelier. Las cámaras incorporadas al expediente fueron parte de los elementos que permitieron reconstruir los movimientos ocurridos durante aquellas horas.

Entre las pruebas reunidas también aparecen material genético de la víctima encontrado dentro de la propiedad, diferentes pericias y registros de cámaras de seguridad. Según sostuvo Garzón, esos elementos permitieron reconstruir la participación que la acusación atribuye a los seis imputados.

La Fiscalía sostiene además que Soledad Andreani habría facilitado el Ford Ka negro utilizado posteriormente para trasladar los restos de la adolescente. En tanto, Fassetta vivía en la misma propiedad y, para los investigadores, habría actuado como nexo entre Barrelier y el exterior durante las primeras horas de búsqueda de Agostina.

Palmero, pareja del principal acusado, y Córdoba y Ascarruz, quienes residían en la planta alta del inmueble, también serán juzgados por encubrimiento. Una pericia acústica y las imágenes que determinaron su presencia en la propiedad durante la noche del hecho fueron incorporadas como elementos de la investigación.

Además, otra causa iniciada en 2025 contra Barrelier también avanzará a juicio. En ese expediente está acusado de privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa contra otra joven.

Por el momento, no fue establecida una fecha para el inicio del debate oral por el femicidio de Agostina.