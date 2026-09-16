Femicidio de Barreal: confirmaron que Camila estaba embarazada

Custodiado y tras recibir el alta médica luego de su intento de autolesión, Carlos Gonzalo Riveros (25) se sentó este miércoles ante el juez de Garantías para escuchar la acusación formal por el femicidio de su pareja, Camila Agustina Vecchiarello (26), en una audiencia donde se confirmó el estremecedor dato de que la joven rosarina estaba embarazada al momento del crimen, ocurrido la madrugada del pasado domingo en la localidad calingastina de Barreal.

Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, los representantes de la UFI Delitos Especiales le atribuyeron al joven oriundo de Salta el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio). Se trata de la calificación legal más grave del Código Penal argentino, la cual prevé como única sanción la pena de prisión perpetua, implicando un mínimo de 35 años de cárcel efectiva en caso de ser hallado culpable.

Macabros detalles de la autopsia y la escena del crimen

En la presentación judicial se expusieron los detalles reconstruidos por los peritos de Criminalística e investigadores. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, Camila —quien se encontraba cursando su formación para ingresar a la Gendarmería Nacional— falleció a causa de una grave hemorragia provocada por al menos nueve heridas cortopunzantes, concentradas en la zona del cuello y el rostro. Además, presentaba marcas en las manos compatibles con intentos desesperados de defensa antes de perder la vida.

Las pruebas clave que comprometen al imputado

Entre el cúmulo de elementos probatorios presentados en los tribunales, los fiscales destacaron el hallazgo de dos armas blancas con restos hemáticos sobre la escena del crimen, las cuales habrían sido utilizadas para perpetrar el ataque.

Asimismo, se incorporó a la causa una carta escrita a mano atribuida a Riveros en la que pedía disculpas a ambas familias y mencionaba su posterior intento de autoeliminación tras cometer el hecho.

Por último, los peritos avanzan sobre los dispositivos móviles secuestrados en la vivienda, cuyos análisis resultarán fundamentales para reconstruir las comunicaciones y el contexto previo al trágico desenlace.