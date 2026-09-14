La investigación por el femicidio de Camila Agustina Vechiarello, en Barreal, Calingasta, avanza sobre una diferencia entre la joven y su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, que podría resultar clave para determinar el móvil del crimen: ambos realizaban el proceso de ingreso a Gendarmería Nacional, pero ella continuó como aspirante mientras que él había sido desafectado. El fiscal Adolfo Díaz confirmó ese dato y señaló que la Justicia ya tiene una línea sobre qué pudo haber desencadenado el ataque.

“Los dos estaban haciendo el curso, entiendo que él no habría ingresado, ella sí continuaba. Se van cumpliendo distintos pasos para ingresar a Gendarmería, ella continuaba, estaba como aspirante y él ya habría sido desafectado”, explicó Díaz, de la UFI Delitos Especiales.

En ese contexto, los investigadores analizan si los celos y la frustración vinculados con la situación de ambos dentro de la fuerza pudieron formar parte del trasfondo del crimen. El fiscal evitó confirmar públicamente esa hipótesis, pero reconoció que ya cuentan con una línea concreta.

“No podemos asegurar cuál ha sido el móvil, pero sí ya tenemos (...) cuál puede ser el posible móvil de este hecho”, afirmó.

La principal hipótesis

Díaz señaló que los indicios reunidos hasta el momento orientan la investigación hacia un femicidio, aunque aclaró que todavía deben definir la calificación legal exacta.

Uno de los puntos que aún debe comprobar la Fiscalía es si Camila y el detenido, Riveros, estaban legalmente casados. “Sí tenemos testimonio de que han sido matrimonio, pero hasta no tener el acta de matrimonio no lo podemos verificar”, explicó el fiscal.

Esa constatación será relevante para establecer bajo qué inciso del artículo 80 del Código Penal será encuadrado el hecho.

Sin denuncias previas ni discusiones reportadas

La Fiscalía también revisó si existían antecedentes de violencia entre ambos. Según Díaz, hasta el momento no aparecieron denuncias anteriores ni medidas judiciales.

“Lo que hemos verificado con Cavig y en la misma Justicia departamental, no hay denuncias previas o prohibiciones de acercamiento”, sostuvo.

Tampoco surgieron testimonios de vecinos que hayan escuchado discusiones antes del crimen. “Discusiones no, tal vez algún sonido, pero no discusiones, ni en los momentos previos al hecho, ni en días anteriores”, precisó.

Una importante cantidad de pruebas

Camila, de 26 años y oriunda de Rosario, fue encontrada sin vida en la vivienda que compartía con su pareja en Barreal. El detenido, de 25 años, es oriundo de Tartagal, Salta.

Díaz aseguró que en la escena se reunió una cantidad importante de evidencia, aunque evitó brindar detalles antes de la audiencia de formalización.

“Hemos podido recolectar una gran cantidad de pruebas en el lugar del hecho. La investigación es muy reciente, pero ya nos hemos munido de muy importantes pruebas”, afirmó.

La Fiscalía continuará ahora con el análisis de esos elementos y los testimonios reunidos para reconstruir las horas previas al ataque y establecer si la diferencia entre ambos respecto de Gendarmería estuvo relacionada con el móvil del crimen.