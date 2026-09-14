Femicidio en Barreal: identificaron a la joven asesinada y al sospechoso

Tras la confirmación del femicidio de Barreal, en Calingasta, un caso que causó conmoción en San Juan, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la víctima y el hombre señalado como principal sospechoso. La joven fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, mientras que su pareja permanece bajo custodia a disposición de la Justicia.

La joven era oriunda de Rosario, Santa Fe, y se encontraba en San Juan porque realizaba su formación como aspirante a Gendarmería Nacional. Su cuerpo fue hallado dentro de una vivienda con múltiples heridas de arma blanca.

El principal sospechoso del femicidio y la víctima, Camila Agustina Vechiarello.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el principal sospechoso es su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta. El joven también habría formado parte de la formación en Gendarmería Nacional.

Tras el ataque, Riveros habría intentado quitarse la vida y debió recibir asistencia médica. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

La UFI Delitos Especiales trabajó durante la jornada en la vivienda donde ocurrió el hecho, con pericias y recolección de pruebas destinadas a reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar con precisión la mecánica del crimen.

Con los primeros elementos reunidos, los investigadores confirmaron que Camila fue asesinada en un contexto de violencia de género, por lo que el caso es investigado como femicidio.

La causa continúa abierta y se aguardan nuevas medidas judiciales respecto del principal sospechoso.