La audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum se interrumpió el miércoles 11 de noviembre, después de que varias defensas pidieran anular lo actuado por el trámite de una recusación contra la jueza Mónica Lucero. La magistrada dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 17, a las 14.30, para resolver el planteo. En ese contexto, Marcelo Fernández, abogado de Sergio Uñac, explicó por qué su defensa adhirió al pedido.

"La Ley Procesal dice que quien debe resolver sobre ese planteo es otro juez y no la misma jueza", sostuvo Fernández. El abogado afirmó que, a su entender, Lucero debía seguir el procedimiento previsto para resolver la recusación.

Fernández aclaró que su defensa no impulsó originalmente la nulidad. Dijo que adhirió al planteo realizado por la defensa de Sergio Ruiz y Ciro Loli Sánchez, en representación de Uñac. Según explicó, no se trataba de presentar una nueva recusación, sino de pedir la nulidad de lo actuado por la manera en que, a su criterio, se había resuelto una anterior.

"Concretamente lo que se hizo hoy es plantear la nulidad de lo actuado en razón de que la jueza no debió resolver su propia recusación sino seguir el trámite que establecía la ley", expresó el defensor.

Fernández sostuvo que el procedimiento cuestionado generó un perjuicio para los imputados. También planteó que la recusación es una garantía de las personas sometidas a un proceso penal. El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido: consideró que era dilatorio y que las defensas no habían demostrado un perjuicio concreto que justificara la nulidad.

Sobre el alcance de una eventual decisión favorable, Fernández dijo que dependería de lo que resolviera Lucero. "La misma jueza podría llegar a determinar el alcance de esa anulidad, todos los actos anteriores o los actos de determinada fecha a determinada fecha", señaló.

Al suspender la audiencia, Lucero dijo que necesitaba analizar el planteo antes de continuar y advirtió sobre las consecuencias de avanzar sin resolverlo: "Yo no puedo continuar mi intervención sin resolver esta incidencia. Me parece que traería aparejadas nulidades que hasta pueden ser insalvables".

La formalización quedó pendiente. La causa investiga presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum y tiene entre sus investigados al exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac.