El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó la agenda que el gobernador Marcelo Orrego desarrolla en París con potenciales inversores europeos y aseguró que el posicionamiento alcanzado por la provincia responde a un proceso sostenido. “San Juan hoy es sinónimo de confianza”, afirmó desde Francia.

En diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, Fernández sostuvo que la participación en la Argentina Week permitió combinar la búsqueda de nuevas oportunidades con reuniones para avanzar sobre inversiones que ya están comprometidas.

“San Juan está muy enfocado en avanzar en la concreción de muchos anuncios de inversión, muchos compromisos de inversión que tiene la provincia”, explicó. Y agregó que, además de continuar ofreciendo oportunidades, existe una tarea con las empresas responsables de los proyectos para “ir concretando y acelerando”.

Uno de los encuentros centrales fue con Gary Nagle, CEO global de Glencore, y Martín Pérez de Solay, CEO de la compañía en Argentina. La multinacional es propietaria de El Pachón, uno de los principales proyectos de cobre de San Juan.

La reunión se produjo en una jornada en la que Orrego expuso ante empresarios e inversores europeos en la mesa de Energías y Minería, donde señaló que la provincia concentra más de US$35.000 millones en inversiones comprometidas y planteó la necesidad de acompañar ese crecimiento con infraestructura.

Fernández también destacó que Javier Milei mencionó a San Juan durante su exposición ante empresarios europeos al hablar de la recuperación de la confianza y del acceso al financiamiento. “Citó de manera explícita la situación de San Juan, mencionándola como una provincia que había ordenado sus finanzas, que había dado confianza al mundo”, relató.

La minería abrió puertas a otros sectores

El ministro remarcó que el interés internacional comenzó a extenderse más allá de la minería. Contó que mantuvieron conversaciones con referentes interesados en inversiones hoteleras y con representantes de una compañía internacional vinculada a monedas virtuales que analiza participar en proyectos mineros, energías renovables y agroindustria.

“Argentina atrae y dentro de Argentina hay un selecto grupo de provincias que integra San Juan, que tienen una mirada todavía aún más especial”, aseguró Fernández.

Entre las alternativas agroindustriales mencionó particularmente al pistacho y reveló además contactos con empresas dedicadas al desarrollo de genética para uva en fresco.

Fernández vinculó ese escenario con la capacidad de conseguir recursos para infraestructura. Mencionó la colocación de bonos por US$600 millones, el acuerdo con Vicuña por US$250 millones y el crédito por US$160 millones aprobado por CAF para avanzar sobre cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur.

Para el ministro, la minería es actualmente la actividad que lleva a San Juan a las principales mesas internacionales, aunque remarcó que las oportunidades alcanzan a otros sectores. “Los beneficios son para todas las actividades”, sostuvo.

Al explicar por qué considera que la provincia atraviesa este momento, volvió sobre uno de los conceptos centrales de la gestión. “Cuesta mucho construir confianza, es un proceso muy lento y se puede perder muy rápidamente”, afirmó.

Y resumió su evaluación de la agenda internacional de Orrego con una frase: “San Juan hoy es sinónimo de confianza”.