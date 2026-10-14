Fernández: "El proceso puede continuar sin la presencia personal de Uñac"

El abogado defensor del senador nacional Sergio Uñac, Marcelo Fernández, sostuvo que la investigación por la causa Acueducto Gran Tulum puede continuar sin la presencia física de su defendido en la audiencia de formalización. Sin embargo, aclaró que el exgobernador de San Juan está dispuesto a comparecer personalmente cuando el avance del proceso judicial lo requiera.

Las declaraciones se produjeron este miércoles 14 de octubre, luego de que la jueza de Garantías Mónica Lucero justificara la ausencia de Uñac y dispusiera reprogramar la audiencia, en medio de los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

"Hay distintas interpretaciones del código. La nuestra es que el proceso puede continuar sin la presencia personal hoy de él", manifestó Fernández ante la prensa. En ese sentido, aseguró que el legislador podrá presentarse cuantas veces sea necesario para aclarar las cuestiones que correspondan.

Consultado específicamente sobre si Uñac asistirá a futuras audiencias cuando sea requerido, el abogado respondió: "Sí, por supuesto", y explicó que la ausencia de este miércoles estuvo vinculada exclusivamente con sus obligaciones en el Congreso de la Nación.

Por qué no asistió Uñac

Fernández explicó que el senador se encontraba desarrollando tareas parlamentarias en Buenos Aires, a aproximadamente 1.000 kilómetros de San Juan, lo que, según su interpretación, imposibilitaba su presencia física en la audiencia.

"La incomparecencia personal o física tiene que ver con la tarea legislativa, no con otra cosa", afirmó. Además, mencionó las dificultades vinculadas con los vuelos y las reprogramaciones registradas durante los días anteriores.

El defensor remarcó que Uñac realizó una presentación personal, firmada por él mismo, en la que manifestó su voluntad de ponerse a disposición de la Justicia y designó formalmente a su representante legal.

Asimismo, sostuvo que la audiencia de formalización no equivale a una declaración indagatoria del sistema procesal anterior y que, según su interpretación del Código Procesal Penal, el investigado puede decidir si realiza manifestaciones en esa instancia.

En ese marco, explicó que Uñac comunicó por escrito su decisión de no prestar declaración durante esta etapa, dejando abierta la posibilidad de hacerlo después de la formalización.

La respuesta al planteo de desafuero

Otro de los puntos abordados por Fernández fue el planteo del fiscal Sebastián Gómez, quien durante la audiencia solicitó el desafuero de Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, después de que ambos legisladores no comparecieran.

"En realidad, no me sorprende. Tampoco lo entendí como un pedido de desafuero, porque comenzó como una incidencia, como un planteo recursivo que terminó con la palabra desafuero, que fue totalmente injustificada", expresó el abogado.

Fernández rechazó que la ausencia de Uñac pudiera interpretarse como una intención de eludir la actuación judicial y destacó que su defendido realizó una presentación formal ante la magistrada.

También respondió a los cuestionamientos de la Fiscalía por su designación como defensor a último momento. Aseguró que no existió ninguna controversia sobre ese punto y recordó que cualquier investigado tiene derecho a cambiar de abogado durante el proceso.

La reprogramación de la audiencia

Finalmente, Fernández se refirió a la discusión que se produjo durante la audiencia respecto de la necesidad de contar con la presencia de todos los investigados para avanzar con la formalización.

Explicó que, pese a las diferencias de interpretación sobre las exigencias procesales, la audiencia será reprogramada para permitir la participación de los dos legisladores nacionales.

De esta manera, el abogado ratificó que Uñac continuará a disposición de la Justicia y que su ausencia en esta primera convocatoria no implica una negativa a participar personalmente en las próximas instancias de la causa Acueducto Gran Tulum.