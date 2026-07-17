El ministro de Producción, Gustavo Fernández, aseguró que Marcelo Orrego será reelecto en 2027 y afirmó que no tiene "ninguna duda" de que los sanjuaninos volverán a elegirlo para conducir la provincia por otros cuatro años. Para sostener esa proyección política, destacó que el gobernador lleva adelante una "excelente gestión" en un contexto económico adverso y consideró que los resultados comienzan a verse en distintas áreas de gobierno.

"Absolutamente. Yo creo que Marcelo Orrego va a ser gobernador por cuatro años más a partir de 2027. No tengo ninguna duda, estoy convencido de eso", afirmó el funcionario al ser consultado sobre el escenario electoral.

Fernández sostuvo que el respaldo electoral llegará como consecuencia de una gestión que, según su visión, logró sostener el funcionamiento del Estado pese a la caída de recursos nacionales y comenzó a mostrar resultados luego de dos años y medio de trabajo.

"Creo que el Gobernador está haciendo una excelente gestión. Está gobernando en un contexto muy complejo, dando muestras de liderazgo y con una vocación por construir un San Juan del futuro que nos permita proyectarnos como una de las mejores provincias que va a tener Argentina", expresó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El ministro consideró que uno de los principales atributos de la administración provincial ha sido la capacidad para construir consensos y avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo de San Juan. Entre ellos mencionó la aprobación del endeudamiento destinado a obras de infraestructura y la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero.

También destacó el posicionamiento que alcanzó la provincia tanto en el país como en el exterior.

"Hoy en todo el país se habla de San Juan y en el mundo se habla de San Juan. Lo he vivido acompañando al gobernador en el exterior. San Juan es protagonista en el mundo y eso es parte de un trabajo muy serio y constante que empieza de a poco a ver sus frutos", señaló.

Para el titular de Producción, esa valoración también se explica por avances concretos en distintas áreas de gestión. Mencionó la implementación del programa Comprendo y Aprendo, la recuperación de establecimientos educativos, la recomposición del salario docente mediante el blanqueo de conceptos no remunerativos, el liderazgo de San Juan en inversiones mineras bajo el RIGI y el plan de infraestructura que la provincia financiará mediante la emisión de un bono.

Fabián Martín, una pieza clave del oficialismo

Sobre el futuro político del vicegobernador Fabián Martín, Fernández descartó que pueda quedar al margen del armado oficialista de cara a los próximos años y lo definió como una figura central dentro del equipo de gobierno.

"No lo veo guardándose. Fabián no es una persona para estar guardada. Lo necesitamos jugando en el equipo titular", aseguró.

Aunque evitó especular sobre el cargo que podría ocupar en el futuro, sostuvo que Martín es una de las personas de mayor confianza del gobernador y destacó el trabajo que viene desarrollando al frente de la Cámara de Diputados.

La relación con La Libertad Avanza

Consultado sobre la posibilidad de una mayor cercanía política con La Libertad Avanza, Fernández evitó pronunciarse sobre un eventual acuerdo electoral, aunque resaltó la buena relación institucional que mantiene la gestión provincial con el Gobierno nacional.

Según explicó, el trabajo conjunto permitió avanzar en políticas importantes para San Juan, especialmente en materia minera.

"Tenemos muchos temas comunes y muchas coincidencias. El RIGI fue necesario para consolidar la Ley de Inversiones Mineras y también valoramos el acompañamiento que hubo para avanzar con las aclaraciones de la Ley de Glaciares", indicó.

En el plano provincial aseguró que también mantiene diálogo con dirigentes libertarios.

"Con los legisladores que representan a San Juan por La Libertad Avanza tengo buen diálogo. Con Bruno Olivera, Abel Chiconi y con José Peluc hemos compartido espacios importantes de trabajo", afirmó. No obstante, aclaró que el principal objetivo del oficialismo provincial sigue siendo fortalecer su propia gestión y consolidar el proyecto político encabezado por Orrego.

Textuales

Gustavo Fernández / Ministro de la Producción