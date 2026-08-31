La situación judicial de Fernando Cerimedo se complicó nuevamente en Bolivia. La Justicia de ese país dictó una segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino, esta vez en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida establece otros seis meses de detención preventiva.

La decisión fue tomada por el juez Douglas Borda después de una audiencia virtual que se extendió durante aproximadamente seis horas. Cerimedo participó de la audiencia desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde permanece detenido por otra causa.

De acuerdo con la resolución judicial, el consultor deberá cumplir esta nueva medida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz. Por el momento, las autoridades no confirmaron cuándo se concretaría el eventual traslado desde Palmasola.

Esta nueva causa se inició después de una serie de allanamientos realizados en domicilios vinculados con Cerimedo. Durante esos procedimientos, los investigadores encontraron alrededor de 500.000 dólares, además de moneda nacional y euros, elementos que ahora forman parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante su declaración ante la Justicia, Cerimedo negó las acusaciones y aseguró que sus ingresos provienen de actividades lícitas relacionadas con sus empresas de comunicación y marketing digital.

El consultor también sostuvo que sus ingresos anuales rondaban el millón de dólares y afirmó que buena parte de ese dinero provenía de actividades desarrolladas fuera de Bolivia. La Fiscalía, en tanto, investiga el origen de los fondos encontrados durante los allanamientos.

Cerimedo ya se encontraba privado de su libertad por una investigación diferente, relacionada con la presunta tentativa de femicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller.

Beller fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra y sobrevivió a tres disparos. La mujer señaló a Cerimedo como presunto responsable de haber enviado sicarios para asesinarla, acusación que el consultor niega.

La causa por el ataque contra Beller también generó repercusiones políticas debido a los vínculos que Cerimedo tuvo con el presidente boliviano Rodrigo Paz. El consultor participó en la campaña electoral de Paz y posteriormente quedó relacionado con el entorno del mandatario.

Sin embargo, Paz tomó distancia públicamente y negó que Cerimedo hubiera tenido autorización para representar al Gobierno, a la Presidencia o a su familia. Desde el Ejecutivo boliviano también señalaron que el argentino no ocupó un cargo formal dentro de la administración.

Mientras avanza la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito, Cerimedo continuará detenido y deberá afrontar además la causa vinculada con el ataque a su expareja.

Con esta nueva resolución, el consultor argentino suma así una segunda prisión preventiva en Bolivia, mientras la Justicia continúa analizando tanto el origen del dinero secuestrado como los distintos elementos incorporados a las investigaciones en su contra.