El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación del periodista Fernando Nicolás Subirats como nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos, cargo que desempeñará dentro de la estructura de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

El nombramiento fue formalizado a través del Decreto 649/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el funcionario asumirá sus funciones a partir del 1° de agosto de 2026.

De acuerdo con la normativa, Subirats tendrá a su cargo la gestión operativa y de contenidos de los medios públicos nacionales, en el marco de la reorganización impulsada por el Gobierno para fortalecer la estrategia de comunicación oficial y optimizar el funcionamiento del sistema de medios estatales.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue dictado en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional.

Quién es Fernando Subirats

Fernando Nicolás Subirats es periodista, productor de contenidos, docente universitario y psicólogo social. A lo largo de su carrera desarrolló tareas en radio, televisión y medios digitales, tanto en el ámbito público como en el privado.

Su trayectoria incluye una amplia experiencia en la producción y gestión de contenidos periodísticos, además de ocupar cargos de conducción en distintos medios de comunicación.

Su recorrido profesional

En el ámbito privado trabajó durante diez años en Radio Mitre y posteriormente integró Radio Continental. También formó parte del diario El Cordillerano y participó en diversos proyectos periodísticos.

Entre 2019 y 2025 se desempeñó en Alpha Media Group, donde primero fue gerente de Contenidos y Programación de Radio Rivadavia y luego gerente periodístico del grupo.

Desde ese rol coordinó la estrategia editorial de medios como Rock & Pop, Metro, Splendid y la agencia Noticias Argentinas, consolidando una extensa experiencia en la administración de contenidos informativos.

Asumirá el 1° de agosto

La designación comenzará a regir oficialmente el 1° de agosto de 2026, cuando Subirats se incorpore formalmente a la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Su llegada forma parte de una nueva etapa de reorganización del área de comunicación impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de redefinir la administración y el funcionamiento de los medios públicos.