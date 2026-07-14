Las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas para ingresar a las licitaciones de las grandes compañías mineras motivaron un planteo de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan. A la espera de la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero, el sector pidió mayor apertura y acompañamiento para que los proveedores locales puedan crecer y participar del negocio.

Juan Janavel, referente de la entidad, aseguró que existe un fuerte interés del comercio sanjuanino por vincularse con el desarrollo minero, pero advirtió que los requisitos y exigencias de los procesos de contratación resultan difíciles de alcanzar para empresas de menor tamaño.

“Esperemos que tengamos más apertura en las empresas mineras, que nos llamen más a las licitaciones y que tengamos más posibilidades de poder participar”, expresó Janavel.

Según explicó, uno de los principales problemas son las plataformas utilizadas por las compañías y los requisitos vinculados con garantías, antecedentes y capacidad empresarial. Para el dirigente, las firmas locales quedan en desventaja frente a proveedores nacionales o internacionales con estructuras mayores. “Ellos tienen plataformas a las que realmente nosotros no podemos llegar por los requisitos que piden. A los locales nos cuesta mucho”, sostuvo.

Janavel planteó que muchas pymes necesitan aumentar sus ventas para invertir, incorporar tecnología y sumar trabajadores, pero al mismo tiempo deben contar con determinada estructura para acceder a nuevos contratos.

“Si yo no tengo ventas, ¿cómo voy a crecer?”, cuestionó. Y agregó: “Pongo un gerente más, pongo empleo más, pongo más tecnología, pero necesito ese espaldón”.

El planteo aparece en un momento de fuerte interés de las empresas sanjuaninas por ingresar a la cadena minera. En una reciente ronda de negocios de Vicuña, la compañía esperaba reunir a unas 100 firmas locales, pero recibió más de 500 inscripciones y debió ampliar la capacidad hasta unas 160 empresas. El dato expuso la expectativa que existe por acceder a futuras contrataciones.

El pedido a la minería

Desde la Cámara reclamaron que tanto las compañías como el Estado provincial acompañen el crecimiento de los proveedores sanjuaninos. Janavel señaló que algunas licitaciones terminan en manos de firmas de afuera y pidió que una mayor parte de la actividad económica quede en San Juan.

“Tenemos que tratar de que, sobre todo en el comercio, quede la mayor cantidad de dinero posible en nuestra provincia”, afirmó.

También vinculó el planteo con la licencia social de la minería y sostuvo que el desarrollo de los proyectos debe generar beneficios concretos en la economía local.

“De afuera dicen: ‘Ustedes están llenos de empresas mineras, se van a llenar’. Mentira, no nos estamos llenando nada”, lanzó.

Para Janavel, no se trata únicamente de exigir compras locales, sino de generar herramientas para que las empresas sanjuaninas alcancen los estándares necesarios. “Necesitamos que ayuden al comerciante, al empresariado sanjuanino, y que le den herramientas de valor agregado”, manifestó.

Un sector ajustado por los costos

El reclamo se da mientras las ferreterías y repuesteras atraviesan una leve mejora, aunque continúan presionadas por los costos. Janavel explicó que pudieron cubrir salarios y aguinaldos, pero los aumentos acumulados en servicios y combustibles siguen impactando.

“Estamos muy jugados con los costos y con los ingresos”, resumió.

Pese a esto, sostuvo que la minería generó expectativas entre los empresarios. “La feria minera fue un antes y un después”, aseguró, aunque insistió en que ese escenario debe traducirse en oportunidades concretas para las pymes locales.

La mira puesta también en la obra pública

Para el sector, la verdadera reactivación vendrá de la mano de los anuncios oficiales sobre infraestructura y vivienda, y el titular afirmó en que existe una necesidad “urgente” de intervenir en las vías de carreteras que conectan con el interior provincial y de poner en marcha los nuevos complejos habitacionales prometidos.