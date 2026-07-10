La FIFA anunció que destinará un millón de dólares de su Fondo Humanitario para asistir a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país y dejaron más de 3.800 víctimas fatales.

Según informó el organismo, los recursos estarán destinados a brindar ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas y a colaborar con las primeras acciones de recuperación en las zonas más perjudicadas por el desastre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su respaldo al pueblo venezolano y destacó el rol del fútbol en situaciones de emergencia. "El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles. El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis", afirmó.

Además, señaló que, a través de la Fundación FIFA, el organismo acompañará a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan para llevar asistencia a las personas afectadas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, también se refirió a la iniciativa y sostuvo que la entidad mantiene su compromiso de acompañar a las comunidades golpeadas por el terremoto.

"Todos los que formamos parte de la Fundación FIFA estamos con las personas afectadas por este devastador terremoto. El fútbol posee una extraordinaria capacidad para reunir a las personas. A través de nuestro Fondo Humanitario, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al pueblo venezolano", expresó.

Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA destinó millones de dólares y envió paquetes de emergencia para colaborar con comunidades afectadas por crisis humanitarias en distintas partes del mundo, además de impulsar acciones solidarias vinculadas al fútbol.