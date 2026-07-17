A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno nacional analiza declarar un asueto administrativo o un feriado nacional para facilitar el eventual recibimiento de la Selección argentina tras su regreso al país.

Fuentes oficiales aseguraron que la medida "está en evaluación" y que forma parte del operativo que se prepara para el arribo del plantel, independientemente del resultado del partido que se disputará este domingo en el estadio MetLife, de Nueva Jersey.

En la Casa Rosada trabajan sobre distintos escenarios vinculados con la fecha de regreso del equipo, el aeropuerto de llegada, el recorrido que realizará la delegación y el esquema de festejos que finalmente decidan los jugadores junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Qatar 2022, el antecedente que analiza el Gobierno

En Balcarce 50 reconocen que el principal antecedente es lo ocurrido tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, el seleccionado obtuvo el título el domingo 18 de diciembre y el entonces presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional para el martes 20, coincidiendo con el regreso del plantel y los festejos multitudinarios.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 842/2022, que permitió la celebración popular, aunque mantuvo la prestación de los servicios esenciales y dispuso que los bancos, entidades financieras y la entonces AFIP trabajaran hasta el mediodía.

No obstante, desde el Gobierno aclararon que ese antecedente funciona únicamente como referencia y que todavía no existe una decisión tomada para este Mundial.

Asueto o feriado: cuál es la diferencia

Una de las definiciones pendientes es si se optará por un feriado nacional o por un asueto administrativo.

La diferencia es significativa: mientras el feriado alcanza tanto al sector público como al privado —salvo las excepciones previstas por ley—, el asueto suele limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos estatales.

La decisión dependerá, principalmente, del cronograma de regreso de la Selección y de la logística que demande el operativo de seguridad.

El operativo para recibir a la Selección

Mientras tanto, el Ejecutivo ya inició conversaciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para organizar un eventual recibimiento multitudinario.

Entre las alternativas que se analizan figuran una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, aunque las autoridades remarcan que todo dependerá de la voluntad del plantel.

También resta definir si el vuelo aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o en el Aeroparque Jorge Newbery, una decisión clave para establecer corredores de circulación, cortes de tránsito y dispositivos de seguridad.

En caso de que la delegación llegue por Ezeiza o deba atravesar municipios del conurbano bonaerense, será necesaria la coordinación con la Policía de la provincia de Buenos Aires. Desde la administración bonaerense señalaron que aún no recibieron un pedido formal, aunque aseguraron que pondrán todos los recursos necesarios, como ocurrió durante los festejos de 2022.

La SIDE participa del operativo

El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la planificación preventiva del operativo.

El organismo trabaja en la evaluación de posibles concentraciones masivas, riesgos de desbordes y coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad nacionales y locales.

La relación con la AFA y el ofrecimiento de la Casa Rosada

En paralelo, el Ejecutivo aún debe definir cómo formalizará el contacto con la AFA para coordinar el eventual recibimiento.

Desde Nación indicaron que todavía no está previsto enviar una comunicación formal y reconocieron que las conversaciones se desarrollan en un contexto de tensión con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por diferentes conflictos institucionales entre ambas partes.

Pese a ello, el presidente Javier Milei mantiene su decisión de poner a disposición el balcón de la Casa Rosada en caso de que los jugadores quieran saludar a los hinchas desde allí.

Según indicaron fuentes oficiales, la instrucción es que, si ese escenario se concreta, el edificio permanezca sin funcionarios políticos y que únicamente esté presente el personal de Casa Militar.

El objetivo, remarcan en el Gobierno, es evitar que el recibimiento sea interpretado como una apropiación política de los festejos y que el protagonismo quede exclusivamente en manos de los futbolistas y de los hinchas.

Por el momento, la única definición oficial es que la posibilidad de decretar un asueto o un feriado continúa en evaluación y que cualquier decisión será anunciada una vez que se conozcan el resultado de la final, la fecha de regreso de la Selección y el esquema de celebración que finalmente adopte el plantel argentino.