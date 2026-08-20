Fiscales accederán en forma inmediata a cámaras y datos de la Policía

Los fiscales de San Juan podrán acceder de manera inmediata a las cámaras de seguridad del CISEM y a información generada por la Policía para avanzar en investigaciones penales. El nuevo mecanismo quedó establecido este jueves a través de un acta complementaria al convenio marco firmado anteriormente entre el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo busca agilizar una instancia clave de las investigaciones: la obtención y análisis de información que permita reconstruir cómo ocurrió un delito. Hasta ahora, cuando una fiscalía necesitaba imágenes de una determinada cámara, por ejemplo para establecer qué ocurrió en un cruce o reconstruir el recorrido de una persona o un vehículo, debía realizar el correspondiente requerimiento.

Con el nuevo esquema, ese procedimiento se simplificará. Los fiscales podrán acceder directamente a las herramientas que utiliza la Policía de San Juan, incluyendo el sistema CIS, que concentra información de las distintas comisarías, y también a las cámaras administradas por el CISEM.

La integración se realizará mediante un nuevo sistema denominado Panóptico, que permitirá vincular las plataformas utilizadas actualmente por la Policía y por los fiscales. La herramienta será además un punto de interacción con el D8, área policial que cumple un rol central en el análisis y reconstrucción de hechos delictivos.

El objetivo es que, ante una investigación, los fiscales puedan obtener información de manera rápida y avanzar en el análisis de los elementos disponibles sin tener que esperar los tiempos que implicaba un pedido formal a otra dependencia.

El acuerdo tendrá alcance para todas las UFI, aunque tendrá especial importancia para las unidades que investigan delitos complejos, debido al volumen de información y recursos tecnológicos que requieren este tipo de causas.

Desde el Gobierno remarcaron que la incorporación de tecnología no apunta solamente a acelerar el acceso a la información, sino también a garantizar la preservación de la evidencia digital. Las imágenes, registros y demás datos obtenidos durante una investigación deben conservarse de manera adecuada para que posteriormente puedan ser utilizados como prueba en una causa penal.

La implementación comenzará ahora con un período de transición, debido a que las plataformas utilizadas por la Policía y por los fiscales son diferentes. Durante esta etapa se buscará que ambos sistemas funcionen de manera complementaria.

Así, una vez finalizada la puesta a punto, los fiscales podrán contar con una herramienta que les permitirá consultar en forma mucho más rápida información policial y registros de videovigilancia, una medida que apunta a reducir tiempos y fortalecer la investigación de los delitos en San Juan.