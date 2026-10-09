En un hito central dentro del proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en torno al fallecimiento del astro del fútbol mundial, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, formularon este jueves sus alegatos de clausura y solicitaron una condena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, al considerarlo responsable de homicidio simple con dolo eventual.

Durante la exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) también requirieron 10 años de cárcel para la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 8 años de prisión (sumado a 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina) para la psiquiatra Agustina Cosachov, bajo la misma calificación legal.

Los pedidos de condena para el resto de los imputados

El requerimiento de la fiscalía contempló distintas escalas de responsabilidad según el rol que desempeñaron los profesionales en el cuidado y seguimiento médico del ídolo en sus últimos días:

Carlos Díaz (Psicólogo): Solicitaron 5 años de prisión y el doble de inhabilitación al considerar que incurrió en un homicidio culposo.

Ricardo Omar Almirón (Enfermero) y Mariano Perroni (Coordinador): Peticionaron 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación por homicidio culposo.

Pedro Di Spagna (Médico clínico): La fiscalía resolvió no presentar cargos en su contra, al ponderar su escasa participación y el hecho de haber recomendado asistencia nutricional durante su única visita al domicilio de Tigre el 12 de noviembre de 2020.

Próximas etapas del debate oral

Concluida la intervención de los fiscales, el proceso continuará con la participación del abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Maradona Junior, quien dará inicio a los alegatos de las querellas. Las exposiciones de los particulares damnificados se extenderán durante tres horas y proseguirán los días martes 13 y miércoles 14 en la sede del tribunal.

Por su parte, las defensas de los acusados tendrán su turno para argumentar los días 20, 21 y 22 del corriente mes. En la antesala de estas audiencias, el juez Alberto Gaig advirtió estrictas pautas de funcionamiento: “No se admiten interrupciones, discrepancias, objeciones ni descalificaciones”, remarcando además que se deberá evitar la lectura extensa de chats, pericias o la reproducción de audios para agilizar el tramo final del debate.

Mientras la acusación sostiene en su teoría del caso que Maradona agonizó durante 12 horas a raíz de un cuadro de insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, las defensas mantienen su postura de que el deceso respondió a un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.