La Fiscalía General de San Juan proyecta solicitar la creación de cuatro nuevos cargos de fiscales para 2027, con el objetivo de reforzar el funcionamiento del sistema acusatorio. El pedido formaría parte de las necesidades presupuestarias del Poder Judicial para el próximo año, mientras la Corte de Justicia también evalúa ampliar su planta, aunque todavía no definió cuántos puestos solicitará.

Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, desde la Fiscalía General, encabezada por Guillermo Baigorrí, ya tendrían definido el requerimiento de cuatro cargos. La intención es responder a la creciente demanda de recursos humanos que genera el funcionamiento de las distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI).

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había anticipado en una entrevista periodística que coincidía con Baigorrí en la necesidad de gestionar nuevas incorporaciones para el próximo ejercicio presupuestario. Sin embargo, mientras Fiscalía avanzó en la cantidad de puestos que solicitaría, el máximo tribunal todavía debe determinar sus propias necesidades y evaluar el impacto económico de una eventual ampliación.

El destino de los nuevos fiscales

En caso de que prospere la iniciativa y se creen los cuatro cargos, será Baigorrí quien determine a qué UFI serán destinados, de acuerdo con las necesidades que identifique dentro del Ministerio Público Fiscal.

Por ahora, no existe una distribución definida ni se trata de designaciones confirmadas. La incorporación dependerá de que los cargos sean incluidos en la planificación presupuestaria y obtengan las autorizaciones correspondientes.

El antecedente de los 80 cargos

La intención de ampliar la estructura judicial tiene antecedentes. En 2024, la Corte había presentado un proyecto para crear 80 cargos, que perdió estado parlamentario sin llegar a tratarse en comisiones.

En marzo de este año, Olivares Yapur explicó que habían decidido postergar su reenvío debido a la situación económica nacional y provincial. Sin embargo, durante 2026 la Legislatura aprobó ampliaciones puntuales de la estructura judicial, entre ellas nuevos puestos para el fuero de Familia y la Segunda Circunscripción Judicial.

Ahora, el planteo vuelve a aparecer de cara a la elaboración del presupuesto provincial 2027, aunque todavía no se conoce la cantidad total de cargos que solicitará el Poder Judicial.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, conducido por Roberto Gutiérrez, trabaja en el borrador del próximo presupuesto. En esta etapa se recopilan los requerimientos de las distintas áreas para elaborar el proyecto que será remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento hacia fin de año.