La senadora nacional por Salta, Flavia Royón, fue designada como presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, en un guiño del oficialismo al gobernador Gustavo Sáenz. El vicepresidente será el catamarqueño de la UCR, Flavio Fama, mientras que La Libertad Avanza estará representado por el neuquino Pablo Cervi como secretario.

Royón fue secretaria de Energía de la Nación durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía (2022-2023) y fue la primera secretaria de Minería de la gestión de Javier Milei. La votación que derivó en su designación, y que se resolvió en un encuentro encabezado por la senadora Patricia Bullrich, permitió destrabar meses de negociaciones. Las autoridades vigentes, con Fama en la presidencia, ejercían el cargo con prórrogas.

La agenda de la nueva presidenta

"La energía es hoy el recurso geopolítico más determinante del mundo, y la Argentina tiene una matriz privilegiada: reservas de litio de clase mundial, minerales críticos para la transición energética, uno de los mayores reservorios de gas no convencional del planeta y un potencial de generación renovable entre los más competitivos de la región", dijo la senadora tras su designación.

Royón aseguró que buscará darle a la comisión "previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras, para que nuestro potencial energético y minero se traduzca en inversión, producción y desarrollo real de cada provincia y el país".

El primer desafío: biocombustibles

Posterior a la elección de la salteña, la comisión discutió la reforma a los biocombustibles y decidió postergar la firma del dictamen al no alcanzar un acuerdo. El Gobierno propone desregular el sector y elevar el corte de los combustibles verdes en la nafta y el gasoil