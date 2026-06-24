Flavio Briatore reveló cuándo decidirá si Colapinto sigue en la F1

Franco Colapinto se prepara para disputar la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 en Austria. El corredor de 23 años afronta un periodo clave con la escudería Alpine, antes de que el calendario llegue al receso veraniego. Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de la marca francesa y responsable de éxitos históricos con Michael Schumacher o Fernando Alonso, supervisa de cerca el progreso del joven argentino. Briatore destacó que "Pierre es uno de los seis mejores pilotos de F1. Y Franco, no sabemos. Si miras el año pasado a Antonelli (Kimi), nadie creía, el año pasado, en el desempeño de Antonelli en 2026. Y Franco está integrándose mucho mejor en el equipo. Está mejorando mucho mentalmente, técnicamente, en la relación con el equipo".

La trayectoria del pilarense en la categoría reina inició el 1 de septiembre de 2024 en el circuito de Monza. Desde su arribo, el piloto logró puntuar en cuatro de las siete competencias disputadas hasta el momento, obteniendo un séptimo lugar en Miami como su resultado más destacado. Este crecimiento técnico fue comparado por Briatore con decisiones del pasado, al recordar que realizó "Lo mismo que hicimos con Renault cuando elegí a Fernando. Recuerdas que mandé un año a Fernando a Minardi para que entendiera, y después elegí a Fernando para reemplazar a Jenson Button. Todos ustedes se volvieron locos, toda la prensa británica se volvieron locos".

El trabajo diario incluye una residencia en Mónaco para facilitar el diálogo constante con el equipo directivo. Briatore detalló el esfuerzo detrás de escena y afirmó que "Trabajamos muy duro con él. Se mudó a Mónaco. Lo veo mucho en Mónaco. Hablamos mucho con él. Estos jóvenes pilotos llegan a la F1 con mucha presión, y mentalmente establecerse no es fácil. Necesitamos ayudarlo". Sobre el potencial del corredor, el asesor italiano señaló que "Hicimos mucho trabajo con Franco y ahora poco a poco la confianza llega. Él tiene talento. Eso seguro. No sé a qué nivel de talento llegaremos con él, pero seguro que es talentoso. Eso es 100%. Como Antonelli el año pasado tenía talento. Este año aparece el talento. Y Franco aún no ha demostrado el talento por completo porque sigue en esa fase, pero, sinceramente, si me preguntas, no sé. Ya veremos".

La gestión de Briatore se caracteriza por la frontalidad en el trato con los deportistas, buscando que comprendan el peso de la estructura que los rodea. Al ser consultado por su frase hacia Colapinto en la serie Drive to Survive, "eres el problema, tienes que entender", el ejecutivo negó haber sido duro y comentó que "Siempre existe esa idea de que el piloto es intocable y los mecánicos trabajan día y noche. Una noche uno de nuestros mecánicos terminó a las dos de la mañana. Pero cuando hablas del piloto, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices, cuidado con esto... No es así. El piloto es el director general de la empresa. El piloto trae los resultados al equipo, y hay que decirle la verdad, lo que yo creo, y decírselo al piloto. No voy detrás a hablar con la prensa sobre, “¿Sabes qué?” No, voy de frente a él. ‘El problema eres tú’, así de simple. Ahora, el problema ya no es un problema porque Franco está rindiendo bien. En ese momento, sí era un problema, y se lo dije: ‘Entre tú y Pierre hay 1.000 personas trabajando para ustedes, y tienes que respetar a esas 1.000 personas que trabajan para ustedes. Claro, con diferentes salarios, pero tienes que demostrarme que haces todo lo posible para rendir’".

El acompañamiento mental se centró en que Colapinto desarrolle su propio estilo de manejo sin depender exclusivamente de las métricas externas. Briatore enfatizó que la clave reside en "La confianza. 100%. Siempre estaba viendo qué hacía Pierre y le dije: ‘Eso está mal. Tienes que conducir el coche a tu manera. No tienes que manejar el coche pensando en la telemetría y todo eso. Tienes talento’. Y le dije a Franco: ‘Tienes que conducir el coche porque disfrutas conducir el coche. Este es el trabajo que te gusta. Disfruta del trabajo’".

La respuesta del público argentino también formó parte del análisis del directivo, tras la exhibición del 26 de abril en Buenos Aires que convocó a 600.000 personas. Briatore admitió su asombro al expresar que "Nunca lo creí. Pienso en 10.000, 20.000 personas. Pero medio millón de personas viéndolo es extraño porque Franco nunca ganó nada. Aún no entiendo ese medio millón de personas, o más, o 600.000, ahí por Franco. Yo, de verdad, no entiendo". Sobre la posibilidad de organizar una carrera en Argentina, el asesor fue determinante indicando que "Si tengo a Franco, sí. Si no tengo a Franco, no me importa".

La definición sobre la butaca para el año 2027 se conocerá tras las próximas citas en Gran Bretaña el cinco de julio, Bélgica el 19 de julio y Hungría el 26 de julio. Briatore adelantó las condiciones para la renovación al concluir que "Si Franco sigue rindiendo como ahora y, la relación entre Franco y Pierre es igual que la que tuvimos con Alonso en su momento, con Fisichella, con Trulli, una súper relación. ¿Por qué no? Ahora conozco muy bien a Franco. Conocemos a Pierre muy bien. Estamos en el momento de construir técnicamente y de construir la consistencia del equipo. Quizá. Tenemos muchas carreras hasta finales de agosto y, antes del parón de verano, decidiremos". El monoplaza A526, desarrollado con tecnología de Mercedes y mejoras aerodinámicas tras el bajo rendimiento del A525 el año anterior, será el encargado de cerrar esta etapa de evaluación.