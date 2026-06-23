Flexibilizan la importación de maquinaria y líneas usadas

El Gobierno nacional oficializó una flexibilización del régimen de importación de maquinaria y líneas de producción usadas con el objetivo de facilitar inversiones, reducir costos para las empresas y acelerar la incorporación de tecnología proveniente del exterior. La medida fue establecida mediante el Decreto 483/2026 y entrará en vigencia este 24 de junio.

Uno de los cambios más importantes es la reducción de la carga tributaria para las compañías que ingresen este tipo de equipamiento al país. A partir de ahora, las líneas de producción usadas pagarán solamente el 25% del arancel de importación correspondiente y quedarán exentas del pago de la tasa de estadística y de la tasa de comprobación de destino.

La nueva reglamentación también amplía el universo de bienes que podrán acceder a estos beneficios. Se elimina la obligación de que el componente principal de una línea de producción sea usado y se incorporan nuevas categorías, entre ellas instalaciones destinadas a la generación de energía eléctrica y sistemas automatizados de almacenamiento conocidos como "almacenes inteligentes".

Además, se flexibilizan las condiciones vinculadas a la antigüedad de los equipos. Los bienes reconstruidos o actualizados podrán tener hasta 30 años de antigüedad, ampliando significativamente el límite permitido hasta ahora.

Otro aspecto destacado es la reducción del requisito de integración nacional. Las empresas que se adhieran al régimen deberán adquirir bienes fabricados en Argentina por un valor equivalente al 10% del monto importado, cuando anteriormente ese porcentaje era del 30%.

El decreto también apunta a simplificar los trámites administrativos. Las auditorías tradicionales serán reemplazadas por sistemas de rendición de cuentas respaldados por profesionales certificados y se incorporan plazos más estrictos para organismos públicos y empresas. Además, se crea la Constancia de Expediente en Trámite (CET), que permitirá importar maquinaria antes de obtener la aprobación definitiva del proyecto, mediante la constitución de garantías aduaneras.

Sin embargo, junto con las facilidades, el Gobierno endureció el régimen sancionatorio. Las empresas que incumplan los requisitos establecidos podrán enfrentar multas, ejecución de garantías y recargos económicos adicionales.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca mejorar la competitividad de la industria argentina, acelerar la modernización tecnológica y facilitar el acceso a equipamiento que permita incrementar la productividad de distintos sectores económicos.