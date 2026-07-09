Florencia Peña finalmente no iniciará acciones judiciales contra Nicolás Occhiato por el escándalo que involucró a Luzu TV y la difusión de una noticia falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi. La decisión llegó después de que ambas partes retomaran el diálogo y lograran descomprimir el conflicto.

La novedad fue confirmada por Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando, quien representa legalmente a la actriz. En el programa Pasó en América, aseguró que Peña y Occhiato volvieron a comunicarse y que las conversaciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad.

"Hablaron con las aguas muy calmas", señaló Franco, quien además deslizó que la actriz podría regresar al ciclo El Show del Verano, programa en el que se produjo el episodio que originó la controversia.

En los últimos días había trascendido que Peña analizaba reclamar una indemnización cercana a los 750 millones de pesos. En ese contexto, Fernando Burlando había explicado que el monto contemplaba tanto los ingresos que percibía la actriz como el perjuicio sufrido tras el episodio.

"El monto que se le reclama a Occhiato tiene que ver con lo que cobraba, con los beneficios que tenía, y todavía no entramos a evaluar el daño que se le provocó porque ella está muy golpeada. Ella no está bien", había manifestado el abogado.

Según trascendió, uno de los encargados de acercar posiciones entre las partes fue Marley, quien mantiene una buena relación tanto con Peña como con Occhiato. Ambos coincidieron recientemente en Estados Unidos durante la cobertura del Mundial 2026, donde continuaron las conversaciones.

Por su parte, Nicolás Occhiato ya había pedido disculpas públicamente por lo ocurrido. En su programa Nadie dice nada, sostuvo que la difusión de la información errónea "fue con cero mala leche" y aseguró que el canal tomó las medidas necesarias para corregir el error.

"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes. Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado", expresó el conductor.

Además, desmintió las versiones que indicaban que varias empresas habían retirado su pauta publicitaria tras la polémica. "No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira", afirmó.

Con el conflicto encaminado y el diálogo restablecido entre las partes, la posibilidad de una demanda millonaria quedó descartada, poniendo fin a uno de los episodios más comentados de las últimas semanas en el mundo del streaming.