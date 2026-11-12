Las flores no solo aportan color y perfume a jardines y hogares. Algunas contienen sustancias utilizadas tradicionalmente en preparados para el bienestar, aunque no todas son seguras ni tienen los mismos efectos. La doctora Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina, explicó en Salud & Bienestar qué usos tienen las flores medicinales y por qué es importante conocer sus cuidados antes de utilizarlas.

En plena primavera, la médica recordó que las flores se emplean desde hace siglos en infusiones, preparados para la piel y productos aromáticos. Sin embargo, advirtió que su belleza no garantiza beneficios: algunas especies pueden provocar alergias o resultar tóxicas. Por eso, la identificación correcta de la planta y la forma de uso son fundamentales.

Aromas que despiertan recuerdos

Cáceres explicó que el olfato tiene una relación estrecha con la memoria y las emociones. Al percibir un aroma, las señales llegan a regiones cerebrales vinculadas con experiencias personales. Por eso, el perfume de una rosa puede recordar a un ser querido y el de un jazmín, a un jardín de la infancia.

Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga y especialista en fitomedicina.

“No es que haya un aroma, alguna flor que sea que nos esté dando esa sensación de tranquilidad o de bienestar, sino que tiene que ver con las experiencias que tuvo cada persona”, señaló. Así, un olor agradable para alguien puede generar una sensación diferente en otra persona.

Entre las flores utilizadas tradicionalmente para favorecer la relajación mencionó la lavanda, la pasionaria, el tilo y el azahar, especialmente el del naranjo amargo. Describió sus usos en infusiones, preparados comerciales y aromaterapia. También explicó que de la flor del naranjo amargo se obtiene el aceite esencial conocido como nerolí, distinto del extraído de la cáscara o de las hojas.

Infusiones, piel y precauciones

La especialista también habló de la malva y la manzanilla, empleadas tradicionalmente para aliviar molestias leves de las mucosas, como irritación de garganta o malestar digestivo. Para el cuidado externo de la piel mencionó la caléndula, presente en cremas y ungüentos, y la rosa damascena, utilizada en productos cosméticos y aguas florales.

Estas aplicaciones no significan que cualquier flor pueda ingerirse ni que los aceites esenciales sean aptos para consumo. Los efectos dependen de la especie, la preparación y la persona. Ante enfermedades, embarazo, alergias o uso de medicamentos, es importante consultar antes de incorporar productos herbales; tampoco deben reemplazar tratamientos indicados.

Más allá de los preparados, Cáceres destacó el valor cotidiano de cultivar una planta, observar sus flores o disfrutar de un aroma conocido. “El hecho de conectarse con la naturaleza, de observar, de sentir”, expresó, puede convertirse en una pausa frente al estrés. Su propuesta fue mirar las flores desde una perspectiva más amplia, sin perder de vista que el bienestar también requiere información y cuidados. Además, recomendó distinguir los productos destinados a perfumar ambientes de aquellos preparados para uso corporal.

Dato

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