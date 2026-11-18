La Justicia dictó la prisión preventiva por un mes para Marcos Ariel Cabrera Chirino, un sujeto de 24 años acusado de vulnerar a una niña menor de 13 años en el departamento Albardón. La resolución fue tomada este miércoles por el juez de Garantías Federico Rodríguez, tras la acusación formal impulsada por la ayudante fiscal Agustina Cerdera, perteneciente a la UFI ANIVI. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal había pedido cuatro meses de encarcelamiento preventivo, planteo al que se opusieron los defensores Joaquín Moine y Martín Godoy.

La investigación imputó al detenido por el presunto delito de producción de material de representaciones de menores de 18 años con fines sexuales, agravado por la edad de la víctima. El hecho se registró durante la madrugada del pasado sábado 14 de noviembre, mientras se desarrollaba una reunión en una vivienda particular. Cabrera Chirino mantenía un vínculo estrecho con la familia por ser amigo íntimo de los tíos de la pequeña, situación de confianza que aprovechó cuando la menor se quedó dormida.

El acusado ignoraba que la habitación contaba con una cámara de seguridad que transmitía imágenes en directo, aunque sin capacidad de almacenamiento. Mediante ese monitoreo en tiempo real, la madre de la niña descubrió que el joven alumbraba a la pequeña con el flash de su teléfono celular para sacarle fotos mientras se masturbaba a su lado. Al percibir la escena, se generó una violenta pelea en la casa que terminó cuando el sospechoso agarró sus cosas y escapó, siendo capturado luego de la denuncia formalizada ese mismo día.

El comportamiento del imputado generó preocupación en los tribunales debido a sus reiteradas reacciones violentas y de autoagresión. Según detallaron en la sala, Cabrera Chirino protagonizó tres episodios de extrema agresividad: el primero en el domicilio del ataque, el segundo antes de presentarse en tribunales y el tercero durante la audiencia celebrada este martes. Por este motivo, el joven ya había sido internado en el Hospital General Julieta Lanteri para evaluar su estado psíquico.

Ante la gravedad de estos antecedentes, la Fiscalía solicitó con urgencia una junta médica en el Hospital Lanteri que se realizará en los próximos días. Los peritos deberán establecer si el detenido sufre alguna patología mental, si comprendía la criminalidad de sus actos y si implica un peligro para sí mismo o para terceros. Con el resultado de esa evaluación psicológica y psiquiátrica, el juez Rodríguez definirá el tratamiento adecuado y confirmará si el acusado continúa alojado en el penal común.