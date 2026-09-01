Fracasó la paritaria universitaria y habrá paro nacional este miércoles

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo. El Frente Sindical Universitario rechazó de manera unánime la propuesta de un aumento salarial del 3% y convocó a un paro nacional de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre.

La medida alcanzará al conjunto de las actividades universitarias y se produce luego de una nueva reunión paritaria en la que los gremios docentes plantearon la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y avanzar en distintos reclamos pendientes.

Desde CONADU cuestionaron con dureza la propuesta presentada por el Gobierno nacional. Clara Chevalier, secretaria general de la federación, aseguró que el ofrecimiento no respondió a las demandas que llevaron los sindicatos a la mesa de negociación.

Un aumento que los gremios rechazaron

“No fue una oferta, fue una provocación”, sostuvo Chevalier al referirse al incremento del 3%.

Según explicó, las federaciones docentes llegaron a la negociación con el objetivo de discutir una recuperación salarial que contemple lo perdido, además de los aumentos pendientes y otras demandas vinculadas con el sistema educativo.

Entre los planteos figuraron la recuperación del 31,2% reclamado por los gremios, la discusión de los salarios adeudados y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros puntos.

“Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más”, cuestionó la dirigente.

Reclamos por salarios y financiamiento

La agenda sindical incluyó también la conformación de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la discusión sobre la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo.

Los gremios reclaman avanzar en cuestiones vinculadas con el nomenclador salarial y los adicionales correspondientes a los estudios de posgrado.

Además, señalaron que continúan sin respuestas diferentes demandas relacionadas con becas, gastos de funcionamiento y fondos destinados a hospitales universitarios.

Desde el sector sostienen que el conflicto excede la discusión salarial y se vincula con la situación general de financiamiento que atraviesa el sistema universitario.

Paro nacional y posible continuidad

Ante la falta de acuerdo, las federaciones que integran el Frente Sindical Universitario resolvieron convocar a un paro total de actividades durante 24 horas.

La medida comenzará este miércoles y podría ser el inicio de nuevas acciones si no se producen avances en las próximas negociaciones. “A fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, adelantó Chevalier.

La Ley de Financiamiento, otro eje

Los sindicatos volvieron a poner en el centro de sus reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a la que consideran una herramienta fundamental para resolver parte del conflicto.

En paralelo a la discusión paritaria, el juez federal Martín Cormick otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de esa normativa.

De esta manera, la tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario se profundiza. Mientras los gremios preparan el paro nacional, también anticipan que evaluarán nuevas medidas de fuerza en caso de que no haya respuestas a sus reclamos salariales y de financiamiento.