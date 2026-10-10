Franco Colapinto expresó su frustración tras abandonar la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de que su Alpine sufriera una falla mecánica que lo obligó a detenerse en las primeras vueltas. El piloto argentino tenía expectativas de avanzar posiciones y luchar por los puntos, pero el inconveniente terminó con sus posibilidades antes de que pudiera completar la prueba.

“Fue una lástima, un problema del auto que no sabemos qué es. Era una buena oportunidad”, expresó el corredor argentino tras bajarse del monoplaza.

Colapinto había largado desde el puesto 11 en el circuito urbano de Marina Bay. La carrera se desarrollaba en condiciones complicadas por la lluvia y ya había tenido varios incidentes cuando el argentino quedó detenido en la curva 14, mientras el pelotón circulaba detrás del auto de seguridad.

El equipo todavía debía recuperar y analizar los datos del vehículo para determinar el origen exacto del desperfecto. Los primeros indicios apuntaban a una pérdida repentina de potencia, aunque la causa definitiva no había sido confirmada.

El mensaje de Colapinto y el trabajo de Alpine

Después del abandono, el piloto puso el foco en la siguiente instancia del fin de semana y en la necesidad de reparar el auto a tiempo.

“Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos”, señaló, con la expectativa de que el equipo pudiera dejar el monoplaza en condiciones para disputar la clasificación.

La frustración estuvo relacionada también con el contexto de la Sprint. La lluvia, los accidentes y los abandonos de otros competidores habían abierto oportunidades para avanzar en el clasificador. Sin embargo, el problema mecánico impidió que el argentino aprovechara esas circunstancias.

La carrera corta terminó con la victoria de Max Verstappen, mientras que Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio.

La clasificación, el próximo desafío

La actividad continuaba con la clasificación para el Gran Premio de Singapur, prevista para las 10 de la mañana, hora argentina. Allí, Colapinto buscaría una buena posición de largada para la carrera principal del domingo.

El desafío inmediato para Alpine era resolver el inconveniente técnico y recuperar el rendimiento del auto. Para el argentino, además, la falta de vueltas en la Sprint representaba una desventaja en la preparación para la clasificación.

Con el objetivo de dejar atrás el abandono, el piloto esperaba volver a pista y aprovechar la última oportunidad del sábado para mejorar sus perspectivas de cara al Gran Premio.