Franco Colapinto completó la segunda práctica y terminó 15° en Barcelona

Franco Colapinto completó este viernes la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona y finalizó en el puesto 15 de la clasificación general. El piloto argentino siguió acumulando kilómetros con el Alpine A526 en el Circuito de Montmeló, en una jornada enfocada principalmente en la recolección de datos y el análisis del comportamiento del monoplaza de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

El joven bonaerense registró un mejor tiempo de 1m17s051 luego de completar 30 vueltas al trazado catalán de 4.657 metros. Para lograr su mejor marca utilizó neumáticos blandos, aunque durante la sesión también trabajó con compuestos medios en diferentes configuraciones de carga de combustible.

A diferencia de lo ocurrido en la primera práctica, donde había logrado ubicarse dentro del Top 10, Colapinto no consiguió repetir ese rendimiento y terminó más retrasado en la tabla. Sin embargo, volvió a imponerse sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien concluyó 16° a apenas 31 milésimas de distancia.

La actividad de Alpine estuvo centrada en comprender mejor el comportamiento del A526, un auto que llegó a Barcelona sin grandes actualizaciones técnicas. Por ese motivo, tanto Colapinto como Gasly dedicaron gran parte de la sesión a realizar tandas largas para evaluar el desgaste de los neumáticos y obtener información valiosa para los ingenieros de la escudería francesa.

Los tiempos reflejaron algunas dificultades del equipo para acercarse a los principales protagonistas del campeonato. A pesar de ello, el argentino se mostró constante en sus registros y logró completar sin inconvenientes el programa previsto para la jornada.

Mientras Alpine trabaja para encontrar mayor rendimiento, los equipos de punta volvieron a exhibir su potencial. El más rápido de la sesión fue el vigente campeón del mundo, Lando Norris, quien marcó un tiempo de 1m15s426 con su McLaren.

El británico superó por apenas nueve milésimas al Mercedes de George Russell, mientras que Oscar Piastri, también con McLaren, finalizó tercero a 57 milésimas del líder. Más atrás se ubicaron Charles Leclerc con Ferrari, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar, completando los diez mejores registros de la tanda.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, programada para las 7:30 de Argentina. Horas más tarde, desde las 11:00, llegará el momento de la clasificación, donde Colapinto buscará dar un paso adelante y conseguir una posición favorable para la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El objetivo del argentino será encontrar mayor competitividad en una pista que históricamente exige precisión, equilibrio aerodinámico y una correcta gestión de neumáticos. Barcelona será una nueva oportunidad para seguir creciendo en la máxima categoría y acercarse a la zona de puntos.