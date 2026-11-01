Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 el próximo domingo 8 de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos, en San Pablo. El piloto argentino de Alpine llegará a la vigésima fecha del campeonato después de finalizar octavo en México, donde consiguió avanzar tres posiciones respecto de su lugar de partida.

La próxima carrera comenzará a las 14, hora de Argentina, y se disputará sobre 71 vueltas en el autódromo José Carlos Pace. La actividad oficial arrancará el viernes 6 de noviembre, mientras que la clasificación se desarrollará el sábado 7 desde las 15.

El resultado conseguido en el autódromo Hermanos Rodríguez representó una recuperación para Colapinto, quien había abandonado en sus anteriores presentaciones en Estados Unidos y Singapur. En México largó desde el undécimo puesto y logró finalizar dentro de los diez primeros, sumando nuevamente puntos para el campeonato.

Los días y horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil

El cronograma oficial de la Fórmula 1 establece que las actividades comenzarán el viernes 6 de noviembre, con dos entrenamientos libres. A diferencia de otros fines de semana, el Gran Premio de Brasil 2026 no tendrá carrera Sprint.

Los horarios para Argentina serán los siguientes:

Viernes 6 de noviembre: práctica libre 1 a las 12:30 y práctica libre 2 a las 16.

Sábado 7 de noviembre: práctica libre 3 a las 11:30 y clasificación a las 15.

Domingo 8 de noviembre: carrera principal a las 14.

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4,309 kilómetros y es reconocido por sus curvas exigentes, los cambios de elevación y las frecuentes variaciones climáticas.

Los antecedentes de Colapinto en el circuito de Interlagos

El trazado brasileño tiene antecedentes particulares para Franco Colapinto. En su primera participación, durante la temporada 2024, el argentino sufrió un accidente bajo la lluvia que lo obligó a abandonar la competencia cuando todavía integraba el equipo Williams.

Un año después, ya como piloto de Alpine, consiguió completar el Gran Premio de Brasil 2025 y terminó en la decimoquinta posición.

La próxima edición significará una nueva oportunidad para mejorar sus resultados en un escenario que suele contar con una importante presencia de aficionados argentinos por la cercanía geográfica.

Cómo sigue el calendario de la Fórmula 1 en 2026

Después del Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 continuará con sus últimas tres competencias de la temporada, que se disputarán en Estados Unidos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Las próximas carreras, con horarios de Argentina, serán:

Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre, a las 14.

Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre, a la 1.

Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre, a las 13.

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre, a las 10.

De esta manera, Colapinto afrontará el tramo final de la temporada con cuatro carreras por delante, con el objetivo de continuar sumando puntos para Alpine y cerrar el campeonato con resultados positivos.