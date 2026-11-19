Franco Colapinto confirmó que decidió alejarse de las redes sociales por los mensajes de odio que recibió durante los últimos meses. El piloto argentino de Alpine habló sobre el tema en la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y reclamó que los corredores, la categoría y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) trabajen en conjunto para frenar las agresiones virtuales.

"Ya no estoy usando las redes sociales", aseguró el pilarense durante una conferencia de prensa. Según explicó, intentó contribuir para mejorar el comportamiento de los usuarios, pero considera que los esfuerzos individuales no alcanzan para resolver una problemática que se extiende más allá del automovilismo.

En ese sentido, Colapinto pidió mayor participación de las instituciones y de sus propios colegas. "También necesitamos la ayuda de muchas otras personas y la colaboración de todos los pilotos, de la F1 y de la FIA en su conjunto", expresó.

El argentino sostuvo que los ataques digitales no afectan solamente a los deportistas, sino también a artistas, músicos y figuras públicas de distintos ámbitos. Para el corredor, se trata de un problema social que necesita una respuesta colectiva.

El fuerte mensaje de Colapinto contra los ataques en redes

Durante sus declaraciones, el piloto también cuestionó la facilidad con la que algunas personas publican insultos y comentarios agresivos detrás de una pantalla. Consideró que muchos de esos usuarios no tendrían el mismo comportamiento si debieran enfrentar personalmente a quienes reciben sus mensajes.

"Estoy seguro de que esas personas no dirían nada en nuestra cara. No tendrían el coraje de venir al paddock y decirnos personalmente todo lo que nos escriben", manifestó.

Colapinto reconoció que la exposición pública implica recibir opiniones y críticas sobre su desempeño, pero marcó una diferencia entre los cuestionamientos deportivos y los mensajes de odio.

Al referirse a la situación, cerró con un deseo: "Espero que la situación mejore".

Los antecedentes de los ataques contra Colapinto y Alpine

La problemática ya había generado preocupación dentro del equipo Alpine. En septiembre, después de un incidente que involucró a Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris durante el Gran Premio de Azerbaiyán, la escudería publicó un comunicado para repudiar las agresiones que recibieron sus pilotos en las redes sociales.

Un mes después, el propio argentino difundió un video dirigido a sus seguidores en el que les pidió que dejaran de atacar a otros corredores y a los integrantes de su equipo.

En aquella oportunidad, agradeció el acompañamiento de los fanáticos, pero advirtió que las agresiones hacia sus colegas y trabajadores de Alpine terminaban perjudicándolo.

A comienzos de noviembre, durante el Gran Premio de São Paulo, la FIA presentó nuevas directrices para las comunidades digitales, con recomendaciones para moderar y denunciar contenidos abusivos.

Sin embargo, Colapinto considera que todavía hace falta un compromiso mayor de todos los protagonistas de la categoría para cambiar esta situación.

Mientras se prepara para afrontar el Gran Premio de Las Vegas, el piloto argentino mantiene su decisión de tomar distancia de las plataformas digitales y concentrarse en su carrera deportiva.