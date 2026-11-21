Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y largará noveno en la carrera principal de este domingo. El piloto argentino consiguió meterse entre los diez mejores de la clasificación con Alpine y, tras una penalización aplicada al australiano Oscar Piastri, avanzó un puesto en la grilla de partida.

El bonaerense completó una buena jornada en el circuito callejero estadounidense y alcanzó la Q3, la última instancia de la clasificación, algo que no conseguía desde hacía cinco carreras. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también logró meterse entre los diez mejores, lo que representó un resultado positivo para Alpine.

Sin embargo, Colapinto no terminó completamente conforme con su rendimiento. Aunque consiguió avanzar hasta la última tanda, consideró que tenía potencial para conseguir un mejor tiempo y se mostró autocrítico después de la sesión.

"Es una pena, estaba para más", expresó el argentino luego de la clasificación, en referencia a las dificultades que tuvo para cerrar una vuelta competitiva.

Durante la Q3 también protagonizó una maniobra al límite: en uno de sus intentos por mejorar el registro, pasó muy cerca de uno de los muros del circuito callejero de Las Vegas. Pese al riesgo, pudo completar la vuelta y mantenerse en la pelea por un lugar entre los diez primeros.

La sanción que benefició a Colapinto

La clasificación terminó con Franco Colapinto en el décimo puesto de la Q3, pero la grilla sufrió modificaciones por las penalizaciones acumuladas durante el fin de semana.

Oscar Piastri recibió una sanción de 10 posiciones por cambios en componentes de su unidad de potencia. De esta manera, el australiano retrocedió en la parrilla y el argentino avanzó hasta el noveno lugar de largada.

La jornada también tuvo una sorpresa con la eliminación de las dos Ferrari en la Q2, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton no consiguieron avanzar a la última instancia.

Cómo será la carrera del GP de Las Vegas

La carrera principal del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo 22 de noviembre a las 2 de la madrugada, en horario argentino.

Colapinto tendrá por delante el desafío de sostener el buen rendimiento mostrado durante la clasificación y buscar sumar puntos para Alpine en una competencia que tendrá a varios pilotos condicionados por las penalizaciones.

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