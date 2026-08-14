Franco Colapinto tendrá un fin de semana sin actividad en la Fórmula 1. Después de la última presentación de la categoría, el piloto argentino de Alpine deberá esperar algunos días más para volver a subirse al monoplaza debido a una pausa prevista en el calendario de la temporada 2026.

La Máxima atraviesa el receso de verano europeo, por lo que no habrá Gran Premio durante este fin de semana. La actividad regresará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, una nueva oportunidad para que Colapinto busque sumar con Alpine.

La competencia se disputará en el circuito de Zandvoort y tendrá además formato sprint, por lo que el fin de semana contará con actividad competitiva adicional y menos tiempo de entrenamientos antes de la clasificación.

Colapinto llegará a la próxima fecha después de competir en el Gran Premio de Hungría, última cita antes del receso. El argentino continúa atravesando una temporada importante con Alpine, en la que busca consolidar su rendimiento dentro de la escudería francesa.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La espera terminará el fin de semana del 21 al 23 de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos. La carrera marcará el regreso de la Fórmula 1 después de varias semanas sin actividad oficial.

Después de la cita neerlandesa, la temporada continuará con el Gran Premio de Italia, previsto para comienzos de septiembre, mientras la Fórmula 1 avanza hacia la segunda parte de un calendario compuesto por 24 fechas.

De esta manera, los seguidores argentinos tendrán que esperar una semana más para volver a ver a Colapinto en pista. Zandvoort será el escenario de su próximo desafío con Alpine.