La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a Alpine, el equipo en el que corre el argentino Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. La medida se tomó luego de detectar errores administrativos en la presentación de los informes financieros correspondientes a la temporada 2025, aunque la escudería no superó el límite presupuestario establecido por la categoría.

La Administración del Límite Presupuestario (CCA) determinó que Alpine cometió una infracción de procedimiento al declarar determinados gastos operativos. Entre los conceptos observados aparecen actividades de marketing, recursos humanos, bonificaciones para empleados, compensaciones y costos de inventario.

Según la resolución de la FIA, las irregularidades no representaron una ventaja deportiva ni permitieron mejorar el rendimiento del equipo en la pista.

La sanción se resolvió mediante un Acuerdo de Infracción Aceptada, firmado el 11 de noviembre y publicado este miércoles 25 de noviembre. Alpine reconoció los errores y aceptó las condiciones establecidas por el organismo rector.

Qué multa deberá pagar Alpine

Como consecuencia de las irregularidades, la escudería francesa deberá afrontar una multa económica cuyo monto no fue informado oficialmente. Además, tendrá que cubrir los costos administrativos de la investigación realizada por la FIA.

De acuerdo con estimaciones difundidas por medios especializados, este tipo de sanciones podría ubicarse entre los 300.000 y 500.000 dólares, aunque esa cifra no fue confirmada por el organismo.

A través de un comunicado, Alpine reconoció que las imprecisiones fueron involuntarias y explicó que estuvieron relacionadas con la interpretación de las exclusiones y los ajustes permitidos por el reglamento financiero.

El equipo también señaló que el reglamento presupuestario de la Fórmula 1 es relativamente nuevo, evoluciona constantemente y presenta aspectos que pueden generar distintas interpretaciones.

Williams también recibió una sanción de la FIA

Alpine no fue la única escudería observada por el organismo. Williams también incumplió el reglamento financiero de 2025, aunque en su caso la situación fue diferente.

La FIA determinó que el equipo británico superó el límite presupuestario en 627.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 820.000 dólares. Ese monto representa un 0,48% por encima del máximo permitido.

La irregularidad fue considerada involuntaria y estuvo vinculada con gastos administrativos derivados de una reestructuración empresarial.

Además de una multa económica, Williams recibió una sanción deportiva: tendrá una reducción del 1,5% en las horas disponibles para realizar pruebas en el túnel de viento y simulaciones aerodinámicas durante los próximos 12 meses.

La medida reducirá sus horas de túnel de viento de 336 a 331 en el período actual y de 352 a 347 durante la primera mitad de 2027.

Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Qatar

Mientras Alpine resuelve las cuestiones administrativas, Franco Colapinto se prepara para disputar la penúltima fecha del campeonato de Fórmula 1 en el circuito de Lusail.

El cronograma del Gran Premio de Qatar, con horarios de Argentina, es el siguiente:

Viernes 27 de noviembre: primera práctica a las 10:30 y segunda práctica a las 14.

Sábado 28 de noviembre: tercera práctica a las 11:30 y clasificación a las 15.

Domingo 29 de noviembre: carrera principal a las 13.

La sanción económica recibida por Alpine no implica una penalización deportiva para Colapinto en esta competencia.