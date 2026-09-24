Franco Colapinto se pronunció luego de que Pierre Gasly denunciara haber recibido amenazas y ataques en redes sociales por parte de algunos fanáticos argentinos tras el incidente entre ambos en el Gran Premio de España. El piloto argentino rechazó este tipo de comportamientos y dejó un mensaje directo para quienes lo siguen.

En diálogo con ESPN, Colapinto diferenció lo que sucede dentro de la pista de los mensajes que circulan fuera de ella. “Lo de las redes, obvio que es algo que hay que mejorar. Lo demás es tema de la pista y que queda dentro del equipo”, expresó.

El argentino también remarcó que los pilotos están en desacuerdo con las expresiones de odio y recordó que él mismo atravesó situaciones similares anteriormente. “Me pasó a mí en el pasado, le pasó al equipo. Como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileros o europeos, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo”, sostuvo.

El pedido de Colapinto a los fanáticos argentinos

Colapinto aprovechó la repercusión del caso para hacer un pedido concreto a sus seguidores. Señaló que valora el apoyo que recibe, pero advirtió que eso no debería convertirse en ataques contra otros competidores.

“Lo más importante es apoyarme y bancarme a mí, pero no desmerecer a ningún otro”, afirmó. Además, pidió respaldar a Alpine y recordó que tanto él como Gasly trabajan como compañeros por objetivos colectivos dentro de la escudería.

Qué denunció Pierre Gasly

La polémica comenzó después de que Gasly revelara que recibió mensajes intimidatorios tras el Gran Premio de España. Según relató, las agresiones no quedaron limitadas a su persona, sino que también alcanzaron a integrantes de su familia y a su pareja.

El francés consideró preocupante que este tipo de situaciones tengan lugar dentro de la Fórmula 1 y sostuvo que, aunque comprende la exposición propia de un deportista de elite, las amenazas representan un límite que no debería cruzarse.

Flavio Briatore también intervino en la controversia. El asesor ejecutivo de Alpine cuestionó especialmente los ataques provenientes de cuentas argentinas y advirtió que la escudería podría modificar su relación con la prensa del país si estas situaciones continúan.