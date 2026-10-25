Franco Colapinto recibió el respaldo de Alpine y de uno de sus representantes luego de los comentarios de Jeremy Clarkson sobre su nacionalidad durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. La polémica se produjo en Austin, antes de la carrera de este domingo, en la que el piloto argentino largará desde el puesto 21.

El comunicado de Alpine en defensa del argentino

La escudería francesa se pronunció mediante un mensaje dirigido a los medios argentinos y aclaró que las declaraciones del presentador británico no representan los valores del equipo. “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”, expresaron desde Alpine, que también destacó la importancia de promover la amabilidad y el respeto.

Clarkson había asegurado que le pondría una penalización a Colapinto por ser argentino durante una transmisión de Sky Sports desde el paddock del circuito estadounidense. Sus palabras generaron la reacción del equipo, que señaló que se trataba de una opinión personal.

El representante de Colapinto cuestionó los dichos

Jamie Campbell-Walter, uno de los agentes del piloto, también rechazó las declaraciones del presentador británico y las calificó como completamente inaceptables. Además, sostuvo que no hay lugar para ese tipo de comentarios en la Fórmula 1, independientemente de quién los haga o de si se presentan como una broma.

El representante recordó la importancia de promover el respeto y terminar con la hostilidad y los abusos, y remarcó que Colapinto y sus seguidores merecen un trato mejor. Sus declaraciones se conocieron en medio de la campaña del argentino contra el odio en las redes sociales.

Colapinto largará desde el puesto 21

El piloto había quedado en el puesto 15 durante la clasificación, pero una penalización de diez posiciones por un cambio de componentes en su monoplaza lo relegó al lugar 21 de la grilla. La carrera del Gran Premio de Estados Unidos está prevista para este domingo a las 17, hora argentina, sobre un total de 56 vueltas.