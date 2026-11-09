Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y no consiguió sumar puntos en una nueva presentación con Alpine. El argentino completó la competencia en el circuito de Interlagos, en San Pablo, por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y quedó fuera de los diez primeros puestos.

La carrera tuvo como ganador al británico Lando Norris, de McLaren, quien se impuso después de una competencia exigente. El podio lo completaron Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar, también de la escudería austríaca.

Para Colapinto, el resultado significó cerrar un fin de semana complicado, marcado por las dificultades que había tenido durante la clasificación del sábado, cuando quedó eliminado en la Q1 y debió conformarse inicialmente con el puesto 17°.

Las sanciones aplicadas a otros pilotos modificaron posteriormente la grilla y le permitieron avanzar posiciones antes de la largada.

Cómo fue el fin de semana de Colapinto en Brasil

El piloto argentino había comenzado la actividad en Interlagos con resultados alentadores. Durante la primera práctica libre finalizó noveno y en la segunda sesión consiguió el undécimo lugar.

Sin embargo, el sábado no pudo mantener ese rendimiento. En la tercera práctica terminó 14° y luego tuvo una clasificación complicada por las condiciones climáticas y la lluvia que afectó al circuito brasileño.

Finalmente, Colapinto largó desde el puesto 13° y no consiguió avanzar hasta la zona de puntos durante la carrera.

De esta manera, el argentino cerró su participación en Brasil con un nuevo desafío cumplido, aunque sin poder repetir los resultados que buscaba junto a Alpine.